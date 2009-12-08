عقاید دانشجویان خارجی مسلمان حاضر در ایران/ استکبارستیزی حرف مشترک

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان خارجی و به خصوص مسلمان سایر کشورهای اسلامی که در دانشگاههای کشورمان تحصیل می کنند سفیران فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در کشورهایشان خواهند بود و به همین دلیل نقش بسزایی را در آینده بر عهده خواهند گرفت.

نشستی با عنوان عصر بیداری چند پیش با حضور دبیران تشکلهای دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاههای کشور برگزار شد که در این نشست اعضای این تشکلهای عقاید خود را مطرح کرد. به مناسبت 16 آذر روز دانشجو بر اظهارات و عقاید این دانشجویان که سفیران فرهنگی سالهای آتی کشورمان در کشورهای اسلامی خود خواهند بود مروری خواهیم داشت. مروری که نشان از تاکید دانشجویان مسلمان بر استکبارستیزی دارد. این همان پیام بزرگ 16 آذر و شهادت سه دانشجوی کشورمان به دست رژیم پهلوی است.

قرن 21 ؛ خونین ترین قرن تاریخ



بهرام جان عظیم اف دبیر انجمن دانشجویان تاجیکستان یکی از دانشجویان مسلمان شاغل به تحصیل در کشورمان است که معتقد است برای بررسی استکبار باید قبل از پرداختن به تاریخ به قرآن رجوع کرد.



عظیم اف می گوید: در قرآن استکبار به هر شکل و به هر شیوه و در هر کجا که باشد قبیح و حرام دانسته شده و از همین رو می بینیم که پیامبر اسلام وقتی که وارد مکه می شود بدون درگیری و خونریزی مکه را فتح می کند و به مخالفان پناه می دهد.



این دانشجوی تاجیکستانی بر این باور است که با وجود آن که قوانین بین المللی همه کشورها را آزاد دانسته و حقوق کشورها را در انتخاب آینده و راه خود محترم شمرده اما همچنان استکبار در قرن 21 با شعارهای دموکراسی و برابری به کشورهای فرودست وارد می شود.



دبیر انجمن دانشجویان تاجیکستان قرن 21 را خونین ترین قرن تاریخ بشر می داند و می گوید: با شعار راه به جایی نمی بریم بلکه نیازمند یک اقدام اساسی و عملی هستیم.



عظیم اف تاکید می کند که ملت ها استکبار زده نیستند و این دولت ها هستند که استکباری می شوند.



ابراز تاسف از انفعال برخی کشورهای عربی



محمد احمد العاج نماینده دانشجویان سودان نیز بیشتر دغدغه مسجد الاقصی و ظلم و تجاوز به حقوق فلسطینیان را دارد.



محمد می گوید: مسجد الاقصی فقط برای فلسطینیان نیست بلکه متعلق به تمام کشورهای مسلمان است بنابراین بخش مهمی از مقدسات اسلامی ما محسوب می شود و به همین دلیل جای هیچ گونه بحث و گفتگوی سیاسی درباره این مکان مقدس وجود ندارد و ما حاضر نیستیم به هیچ عنوان سر مسجد الاقصی معامله کنیم.



او معتقد است که امروزه دیگر ثابت شده است که تنها را پیروزی مقاومت است و این را جوانان حزب الله در لبنان و مقاومت حماس در فلسطین نشان داده اند اما متاسفانه عده ای همچنان راه مصالحه و گفتگو را پیش گرفتند که این امر به رژیم اشغالگر قدس جان دوباره ای می دهد.



این دانشجوی سودانی به شدت از انفعال برخی کشورهای عربی در برابر تجاوزهای متعدد رژیم اشغالگر قدس به مسجد الاقصی ابراز تاسف می کند و این امر را نشانگر بی اهمیت بودن این مسئله برای سران برخی کشورهای عربی می داند.



دشمنان انقلاب اسلامی دربن بست قرار گرفته اند



یحیی امیری نماینده انجمن دانشجویان لبنان به وجود استکبار نگاه دیگری دارد و می گوید: هر که می خوابد دشمنش بیدار است و به همین خاطر صاحب جنگ و مبارزه همیشه بیدار و هوشیار است که این خود نعمتی است زیرا ما برای مقاومت همیشه بیدار و آگاه هستیم.



وی دشمنان انقلاب اسلامی و حزب الله به خصوص رژیم صهیونیستی و آمریکا را در بن بستی می بیند که نه راه پیش برایشان مانده و نه راه پس چرا که هر کاری انجام بدهند با شکست روبه رو می شوند. اگر بجنگند که تا به حال نیز همین کار را کرده اند شکست می خورند و اگر هم نجنگند، ما قوی تر می شویم و آگاهی عمومی دنیا بالا می رود.



محمد محسن به آغاز نهضت مقاومت لبنان اشاره می کند و می گوید: زمانی که مقاومت اسلامی خدمت امام خمینی (ره) آمدند و تکلیف خواستند امام فرمودند بروید و بجنگید و حق خود را باز ستانید حتی اگر همه شهید بشوید. حزب الله لبنان با این روحیه تشکیل شد تا اینکه به روزی رسیدیم که می بینیم وقتی رژیم صهیونیستی وارد جنگ 33 روزه می شود با وجود در دست داشتن رسانه های جهان، مردم در اعتراض به این اقدام اسرائیل به خیابانها آمدند و آنها را محکوم کردند.



مقاومت ؛ راه ماندگاری و دوام کشورهای اسلامی

روح الله جعفری دبیر مجمع فرهنگیان و دانشگاهیان افغانستان نیز راه ماندگاری و دوام کشورهای اسلامی را مقاومت و پایداری می داند و البته از توطئه استکبار جهانی برای ایجاد اختلاف میان این کشورها نگران است و همواره بر ضرورت اتحاد و همدلی مابین کشورهای اسلامی تاکید می کند.



این دانشجوی افغانی شکوه ظاهری غرب را بر گرفته از گنجینه غنی اسلام می داند و می گوید: اسلام در طول تاریخ نشان داده است که همواره پاسخگوی بشر خواهد بود و اگر امروز ما دچار چنین وضعیتی شدیم به این دلیل است که نتوانسته ایم اسلام ناب محمدی را پیاده بکنیم.



استکبار جهانی آزادی را در آوارگی مردم بی گناه می جوید



عبدالستار شیخ نماینده انجمن دانشجویان پاکستان نیز می گوید: در عصر حاضر و در قرن 21 استکبار جهانی به بهانه آزادی وارد کشورهای منطقه شده و این آزادی را در کشتار و آوارگی مردم بی گناه می جوید.



او از کشورش می گوید: در حال حاضر در شمال پاکستان به راحتی و در روز روشن به بهانه آزادی و امنیت مردم بیگناه را می کشند. از طرف دیگر ثروت مملکت ما در اختیار انگلیس است.



این دانشجوی پاکستانی معتقد است که مهمترین سئوال در حال حاضر این است که ما به عنوان جامعه تشکل های دانشجویی و اسلامی به دنبال چه هستیم و می خواهیم به کجا برسیم؟



مقاومت و پایداری ایران در جهان برای این کشور عزت آفریده است



محمد شعلان نماینده انجمن دانشجویان یمن است که به ایران علاقه زیادی داشته و نقش ایران را در سیاست بین الملل بسیار حیاتی و مهم می داند.



شعلان بر این باور است که امروز ایران نقش اصلی و اساسی حفظ تعادل در منطقه را به عهده گرفته و به خوبی تعادل منطقه را با وجود حضور نیروهای استکباری جهان حفظ می کند.



اگر ما کشورهای اسلامی به داد هم نرسیم و از هم حمایت نکنیم حمایت هیچ قدرت دیگری برای ما کار ساز نخواهد بود چرا که آنها به فکر خودشان هستند در حالی که حمایت کشورهای اسلامی برخلاف غرب واقعی و حقیقی است.



این دانشجوی یمنی پیامی هم برای جوانان ایرانی دارد: ای کسانی که مقاومت ایران در برابر امریکا را غلط می پندارید بدانید که در اشتباه هستید زیرا مقاومت و پایداری ایران در جهان برای او عزت و افتخار آفریده است.



تنها وجه مشترک برخی رسانه های عربی با اعراب در زبان عربی است



رضا الباشا نماینده جمعیت الموده دانشجویان سوریه همزمان با تحصیل در ایران به خبرنگاری نیز می پردازد.



الباشا از دید یک خبرنگار دانشجو به مسائل ایران و منطقه نگاه می کند و معتقد است: متاسفانه برخی رسانه های عربی تنها به زبان عربی گفتگو می کنند و هیچ نشان دیگری از کشورهای عربی و اسلامی ندارند و مرتبا سعی می کنند چهره مسئولان جمهوری اسلامی ایران را نادرست جلوه دهند و میان مسلمانان اختلاف افکنی کنند.



وی امیدوار است همه کشورهای عربی و اسلامی به رسانه های خود توجه بیشتری بکنند تا بتوانند از این طریق حرف خود را به گوش ملت های جهان که بی شک مخالف ظلم هستند برسانند.

حضور امام خمینی (ره) در عراق را افتخارات تاریخ کشورم می دانم



ظافر رجب نماینده اتحادیه دانشجویان عراق فرزند شهید است و پدرش به دست رژیم غاصب صدام حسین به شهادت رسیده است.



ظاهر بیشتر به امام خمینی (ره) و جنبه های مختلف زندگی او می اندیشد: خروج امام (ره) از ایران که با فشار رژیم شاه انجام گرفت خود یک نعمت الهی بود چرا که با حضور در سطح بین المللی و توجه رسانه ها به ایشان وضعیت به گونه ای شد که اندیشه امام (ره) به گوش ملتهای جهان رسید.



این دانشجوی عراقی می گوید: من به عنوان یک عراقی از آمدن امام خمینی (ره) به عراق به خود می بالم و این را بخشی از افتخارات تاریخ کشورم می دانم.



ریشه تمام استکبار جهانی



یحیی امیری دبیر مجمع فرهنگی اجتماعی دانشجویان افغانستان در رشته حقوق دانشگاه تهران تحصیل می کند.



امیری ریشه استکبار را در تاریخ بشریت می داند و می گوید: در قرآن 37 بار کلمه استکبار و متکبر ذکر شده که 30 بار آن برای وصف شیطان و 7 بار نیز برای خطاب کردن کافران به کار رفته است که این نشان می دهد استکبار به شیطان نزدیک تر است.



این دانشجوی افغانی ریشه تمام استکبار جهانی را در انگلستان می بیند و می گوید: انگلستان در طول تاریخ کمتر کشوری را از گزند خویش بی نصیب گذاشته و تا کنون سه بار پا به افغانستان گذاشته است.