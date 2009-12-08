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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۹:۴۹

معاون شرکت ارتباطات سیار در گفتگو با مهر خبر داد: استفاده از آنتن خورشیدی در نقاط صعب العبور/ شناسایی نقاط کور تهران

معاون شرکت ارتباطات سیار در گفتگو با مهر خبر داد: استفاده از آنتن خورشیدی در نقاط صعب العبور/ شناسایی نقاط کور تهران

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار با اشاره به بهبود وضعیت ارتباطات سیار در کشور از راه اندازی آنتن های خورشیدی خبر داد و گفت: این نوع آنتن ها در نقاط صعب العبور کشور که برق رسانی مشکل باشد استفاده خواهند شد.

مهندس سید حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: در نقاطی که برق رسانی هزینه بر است آنتن های خورشیدی را جایگزین کردیم.

وی با تاکید بر اینکه آنتن های خورشیدی نسبت به آنتن های معمولی گرانتر هستند، اظهار داشت: از این رو این نوع آنتن ها عمدتا در جاده ها و روستاهای صعب العبور استفاده می شود.

رضوی همچنین از نصب آنتن های کابلی در مترو و تونل ها خبرداد و اضافه کرد: این آنتن ها برای این گونه فضاها مناسب ترند و چون ممتد هستند احتمال قطعی مکالمه بسیار پایین است.

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار با اشاره به وضعیت ارتباطات سیار در کشور افزود: در حال حاضر در بهترین وضعیت شبکه در یک سال اخیر قرار داریم به گونه ای که میزان قطعی مکالمات به زیر یک درصد رسیده است و میزان موفقیت مکالمات حدود 2/99 درصد رسیده است.

وی راه اندازی سرویس GPRS در کل کشور و سرویس Edge در تهران و تعدادی از مراکز استانها را از اقدامات توسعه ای این شرکت نام برد و خاطرنشان کرد: در ادامه این فعالیتها اقدام به شناسایی نقاط کور در تهران کردیم که در حال برطرف شدن هستند ولی همواره با تغییراتی که ایجاد می شود نقاط کور دیگری شکل می گیرد.

کد مطلب 996168

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