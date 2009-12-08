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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۵

تیرانداز در نمایش گیل‌آبادی ایفای نقش می‌کند

تیرانداز در نمایش گیل‌آبادی ایفای نقش می‌کند

سیما تیرانداز در نمایش "شامگاه شوم قمری غمخوار" به کارگردانی شهرام گیل‌آبادی نقش‌آفرینی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه "شامگاه شوم قمری غمخوار: سوگنامه خرد از زبان شاهزاده‌ای با اندهانی ژرف" نوشته ایوب آقاخانی بازخوانی آزادی از نمایشنامه "ادیپ شهریار" سوفوکل است که برای تک‌بازی نوشته و تنظیم شده است. این نمایشنامه با زبان آرکائیک فارسی نوشته شده است.

این متن در قالب مونودرام توسط شهرام گیل‌آبادی کارگردانی خواهد شد که بعد از سال‌ها دوری از کارگردانی تئاتر نمایش "شامگاه شوم قمری غمخوار..." را با بازی سیما تیرانداز در یکی از سالن‌های مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد برد.
کد مطلب 996174

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