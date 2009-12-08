شورای ریاست جمهوری عراق زمان انتخابات را تعیین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، جلال طالبانی عصر روز گذشته با "عادل عبدالمهدی" و "طارق الهاشمی" معاونان خود دیدار و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق رایزنی کرد.

وی پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: ما تمامی قضایا را بررسی کردیم و از تصویب قانون انتخابات خرسندیم و آن را گامی مهم می دانیم.

رئیس جمهور عراق همچنین گفت: شورای ریاست جمهوری عراق امروز به منظور بررسی زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق با کمیساریای عالی انتخابات و هیئت سازمان ملل متحد نشست برگزار خواهد کرد.

خاطرنشان می شود که پارلمان عراق در ساعات پایانی یکشنبه شب با اکثریت آرا قانون انتخابات این کشور را تصویب کرد و بنابراین به بحران سیاسی ایجاد شده توسط طارق الهاشمی پس از وتوی این قانون پایان داد.