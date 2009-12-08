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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۸

امروز در نشستی؛

شورای ریاست جمهوری عراق زمان انتخابات را تعیین می کند

شورای ریاست جمهوری عراق زمان انتخابات را تعیین می کند

رئیس جمهور عراق اعلام کرد که شورای ریاست جمهوری امروز با کمیساریای عالی انتخابات و هیئت سازمان ملل متحد زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را بررسی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، جلال طالبانی عصر روز گذشته با "عادل عبدالمهدی" و "طارق الهاشمی" معاونان خود دیدار و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق رایزنی کرد.

وی پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: ما تمامی قضایا را بررسی کردیم و از تصویب قانون انتخابات خرسندیم و آن را گامی مهم می دانیم.

رئیس جمهور عراق همچنین گفت: شورای ریاست جمهوری عراق امروز به منظور بررسی زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق با کمیساریای عالی انتخابات و هیئت سازمان ملل متحد نشست برگزار خواهد کرد.

خاطرنشان می شود که پارلمان عراق در ساعات پایانی یکشنبه شب با اکثریت آرا قانون انتخابات این کشور را تصویب کرد و بنابراین به بحران سیاسی ایجاد شده توسط طارق الهاشمی پس از وتوی این قانون پایان داد.

کد مطلب 996175

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