یک میلیارد ریال برای مرمت آثار تاریخی ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، جواد خانزادی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال یک میلیارد و 820 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات عمرانی برای اجرای طرح های مطالعاتی و مرمت و بازسازی بناهای تاریخی استان اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: سالانه 13 اثر تاریخی در استان ایلام مرمت و بازسازی می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه آثاری همچون امامزاده سید ابراهیم قتال در زرین آباد دهلران، قلعه کوشک قینفر در ملکشاهی، قلعه پور اشرف و میرغلام هاشمی در دره شهر امسال برای نخستین بار در حال مرمت و بازسازی هستند، خاطرنشان کرد: در حال مرمت آثاری همچون پل تاریخی گاومیشان دره شهر، شهر تاریخی دره شهر و پشت قلعه آبدانان به منظور معرفی برای ثبت در فهرست آثار جهانی هستیم.

خانزادی عنوان کرد: تاکنون 692 اثر تاریخی استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

وی یادآور شد: این آثار شامل بناها، محوطه ها و تپه های مهمی است که از لحاظ تاریخی، فرهنگی و معماری از اهمیت ویژه ای برخور دار هستند.