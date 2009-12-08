منصورفلاح در این باره به خبرنگار مهر گفت: تدوین این پروژه را خودم انجام دادم و به پایان رسیده است. شهاب اکبری مشغول ساخت موسیقی متن است و حامد رضی هم صداگذاری "سنگین‌تر از سایه" را به عهده دارد.

در این فیلم فرهاد جم، فرداد صفاخو، مهتاج نجومی، شقایق احمدی، سارا اللهیاری، مهدی خداوردی و زهرا اظهری بازی کرده‌اند و داستان درباره همسر سامان است که چند وقتی دچار توهم شده است. او چیزهایی را به اشتباه می‌بیند، اما متوجه می‌شود برخی از شواهد او واقعیت دارد. هنوز شبکه پخش "سنگین‌تر از سایه" مشخص نیست.

عوامل تولید این پروژه عبارتند از توحید غفارزاده تهیه‌کننده، حسن سلطانی مدیر تصویربرداری، حسین منصورفلاح طراح صحنه و لباس، بابک شعاعی و مهشید متحیرپسند گریم، محمد رضایی مدیر تولید، امید قاسمی برنامه‌ریز، آیه نایب‌زاده دستیار کارگردان و علیرضا نیازی صدابردار.