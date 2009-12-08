  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۷

وزیر خارجه لوکزامبورگ:

قدس شرقی متعلق به اسرائیل نیست

قدس شرقی متعلق به اسرائیل نیست

وزیر امور خارجه لوکزامبورگ روز گذشته اظهار داشت که قدس شرقی متعلق به رژیم صهیونیستی نیست هر چند که تحت اشغال این رژیم باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "جین آسیلبرن" وزیر امور خارجه لوکزامبورگ روز گذشته پیش از نشست با همتایان خود در اتحادیه اروپا اظهار داشت: قدس شرقی متعلق به اسرائیل نیست.

وی خاطرنشان کرد: ما همه در سخنرانی هایمان اعتراف می کنیم که قدس شرقی اشغال شده است و اشغال این شهر به معنای تعلق آن به اسرائیل نیست.

وزیر امور خارجه لوکزامبورگ افزود: درک نمی کنم که [چرا] اسرائیل فلسطین را به عنوان [سرزمینی] که از کرانه باختری، نوارغزه و قدس شرقی تشکیل شده است به رسمیت نمی شناسد.

وی در عین حال از اروپایی ها و آمریکا خواست که درباره قدس شرقی با صراحت لهجه گفتگو کنند.

خاطرنشان می شود رژیم صهیونیستی در جنگ شش روزه با اعراب در سال 1967 قدس شرقی را به همراه دیگر اراضی عربی اشغال کرد و از آن تاریخ تاکنون در راستای تغییر بافت جغرافیایی و یهودی سازی این منطقه تلاش می کند.

کد مطلب 996193

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها