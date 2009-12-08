به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "جین آسیلبرن" وزیر امور خارجه لوکزامبورگ روز گذشته پیش از نشست با همتایان خود در اتحادیه اروپا اظهار داشت: قدس شرقی متعلق به اسرائیل نیست.

وی خاطرنشان کرد: ما همه در سخنرانی هایمان اعتراف می کنیم که قدس شرقی اشغال شده است و اشغال این شهر به معنای تعلق آن به اسرائیل نیست.

وزیر امور خارجه لوکزامبورگ افزود: درک نمی کنم که [چرا] اسرائیل فلسطین را به عنوان [سرزمینی] که از کرانه باختری، نوارغزه و قدس شرقی تشکیل شده است به رسمیت نمی شناسد.

وی در عین حال از اروپایی ها و آمریکا خواست که درباره قدس شرقی با صراحت لهجه گفتگو کنند.

خاطرنشان می شود رژیم صهیونیستی در جنگ شش روزه با اعراب در سال 1967 قدس شرقی را به همراه دیگر اراضی عربی اشغال کرد و از آن تاریخ تاکنون در راستای تغییر بافت جغرافیایی و یهودی سازی این منطقه تلاش می کند.