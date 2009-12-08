ارائه لیست 11هزار و 942 دانشجو برای دریافت حقوق به معاونت ریاست جمهوری

فیروز بختیاری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: لیست جدید دانشجویان دکتری از 38 دانشگاه و موسسه آموزش عالی دریافت شده و به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه می شود.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی که انجام شده 20 میلیارد تومان از اعتبار مربوط به حمایت مالی دانشجویان دکتری را معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 8 میلیارد تومان را وزارت علوم و مابه تفاوت آن را دانشگاهها باید پرداخت کنند.

مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم گفت: بر اساس آمار تهیه شده 11 هزار و 942 دانشجوی دکتری شاغل به تحصیل تحت پوشش این حمایت مالی قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: طبق آئین نامه ای که برای این منظور تدوین شده حمایت مالی از انتهای ترم اول دکتری به مدت 4 سال و نیم به دانشجویان دکتری تعلق می گیرد.

بختیاری نژاد گفت: مبلغ پرداختی به دانشجویان دکتری به میزان 80 درصد حقوق مربی دانشگاه در شهرهای بزرگ در نظر گرفته شده که به صورت ماهیانه و در حدود 500 هزار تومان به آنها پرداخت می شود البته این حقوق بلاعوض است و دانشجویان آن را بازپرداخت نمی کنند.

وی اظهار داشت: این حمایت مالی با اعطای پژوهانه که از سوی معاونت علمی قرار است به دانشجویان دکتری ارائه شود، متفاوت است. پژوهانه ای که معاونت علمی ارائه می دهد حق التحقیق است و محدود به یکسری طرحهای پژوهشی خاص می شود و همه دانشجویان دکتری را در بر نمی گیرد.