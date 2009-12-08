حامد عنقا نویسنده مجموعه "زمانه پروانه‌ها" به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این مجموعه را نوشته بودم و بعد از انتخاب فریدون جیرانی به عنوان کارگردان پروژه با توجه به نظرات او بازنویسی فیلمنامه را شروع کردم. فکر می‌کنم تا 20 روز آینده بازنویسی به پایان برسد. آقای جیرانی بعد از تمام شدن فیلم سینمایی‌اش این مجموعه را می‌سازد.

وی در ادامه افزود: داستان مجموعه "زمانه پروانه‌ها" درباره خانواده‌ای است که درگیر ماجراهایی می‌شوند. قصه خیلی پرتعلیق است و در بستر قصه فلاش‌بک‌هایی هم به سال 1350 داریم و گروهی انقلابی را به تصویر می‌کشیم. فلاش‌بک‌هایمان در سال 1350 در نهاوند می‌گذرد و معماری این شهر تغییر زیادی نسبت به آن سال‌ها نکرده است.

مجموعه "زمانه پروانه‌ها" در 10 قسمت 45 دقیقه‌ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه می‌شود. عنقا نگارش فیلمنامه مجموعه "نردبام آسمان"، فیلم‌های تلویزیونی "هرگز رهایم نکن"، "پنجاهمین نفر" و ... را در کارنامه دارد.