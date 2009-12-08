تعداد بیمه شدگان اختیاری تهران 77 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محمدرضا صفاهانی با اعلام این خبر گفت: نظر به سیاستهای سازمان در سالهای اخیر مبنی بر ایجاد زمینه های لازم در جهت گسترش پوشش بیمه ای و امکان استفاده از مزایا و خدمات بیمه اجتماعی برای آحاد کشور، سازمان تامین اجتماعی ضمن تلاش در جهت افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری با ایجاد تسهیلات ویژه ای در حوزه بیمه اختیاری توانست زمینه رشد تعداد بیمه شدگان اختیاری را نیز فراهم سازد که در این رابطه تعداد بیمه شدگان اختیاری در تهران بزرگ از 46 هزار نفر در سال 1387 به 82 هزار نفر در نیمه اول سال 1388 افزایش یافت.

وی در مورد قوانین و مقررات بیمه اختیاری گفت: ‌برای استفاده از بیمه اختیاری لازم است فرد متقاضی حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. البته سقف سنی برای بهره‌مندی از بیمه اختیاری برای خانمها و آقایان 55 سال (به طور یکسان) در نظر گرفته شده است اما در مورد افرادی که بیش از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند شرط سنی وجود ندارد.

صفاهانی افزود: مشمولین آیین نامه بیمه اختیاری در صورت احراز شرایط می توانند از حمایتهای موضوع قانون تامین اجتماعی شامل مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگی و درمان نیز برخوردار شوند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد بیمه شدگان اصلی در تهران بزرگ بیش از یک میلیون و 900 هزار نفر است که از این تعداد یک میلیون و 700 هزار نفر بیمه شده اجباری و مابقی در قالب بیمه شدگان اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، رانندگان، قالیبافان، نویسندگان، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و مجریان طرحهای خوداشتغالی هستند که از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند می شوند.