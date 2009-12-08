مرکز عملیات امنیت (SOC) در ایران طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اعظمی رئیس مرکز پدافند غیر عامل فاوا درباره این سامانه می گوید: ایجاد و استفاده از مراکز عملیات امنیت یک راه حل کارا و مناسب جهت مدیریت امنیت اطلاعات و نیل به امنیت حداکثری در مراکز داده است.

وظیفه مرکز عملیات امنیت بررسی وضعیت سرویس های شبکه، جمع آوری هشدارها، رخدادها و رویدادهای امنیتی، تحلیل و انجام عکس العمل مناسب است.

اعظمی وظیفه کلیدی SOC (مرکز عملیات امنیت) را تهیه و ارائه تصویر متحد و جامع از وضعیت امنیتی شبکه می داند در واقع مرکز عملیات امنیت گزارش های مربوط به رخدادهای امنیتی، پیکربندی و وضعیت سرویس های شبکه را تولید و در سطح ها و قالب های مختلف به مدیران و مسئولان شبکه ارائه می دهد.

SOC میلیون ها رخداد امنیتی را از منابع مختلف جمع آوری کرده و با پردازش و تجزیه و تحلیل آنها حملات و تهدیدهای واقعی را کشف و اعلام می کند. این کار باعث می شود مسئول امنیت شبکه بتواند با استفاده از این اطلاعات حملات را پیش از آنکه آسیبی به شبکه بزنند مدیریت کند.

از دیگر نکات حائز اهمیت ارتباط و همبستگی مرکز عملیات امنیت و مراکز امداد و نجات رایانه ای است به گونه ای که مرکز عملیات امنیت جهت بروز رسانی و جامع کردن پایگاه دانش خود از خروجی های حاصل از اقدامات مراکز امداد و نجات رایانه ای استفاده می کند و مراکز امداد و نجات رایانه ای نیز جهت تحلیل و کشف حوادث و حملات روز نیازمند اطلاعات جامعی است که استفاده ازمراکز عملیات امنیت کاراترین و موثرترین روش دسترسی به آنها است.

طراحی این سامانه در مرکز پدافند غیر عامل فاوا با همکاری استادان و دانش جویان دانشگاه های صنعتی شریف و مالک اشتر به صورت کاملا بومی صورت گرفته است.

هم اکنون طراحی این سامانه نهایی شده و در حال پیاده سازی به صورت پایلوت است.

مرکز پدافند غیر عامل در سال 1386 به عنوان عامل اجرایی سازمان پدافند غیر عامل کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف مقابله با حمله های سایبری راه اندازی شد و در طول این زمان 40 پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی و 15 پروژه امنیتی منجر به محصول را هدایت کرده است.

اعظمی می گوید مرکز پدافند آماده است تا با هر ارگان یا شرکتی که می تواند کشور را در راه تامین و توسعه امنیت در حوزه ICT یاری دهد همکاری کند.