غلامعلی اکبرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حالیکه دو ماه پیش، تیم آلومینیم سازی اراک به عنوان تیم دوم استان مرکزی در قرعه کشی لیگ برتر شرکت کرد و ما نیز مراحل نهایی توافق با حامی مالی را به اتمام رسانده بودیم به طور غیر رسمی به ما اطلاع دادند که فدراسیون هندبال تیم ما را کنار گذاشته و نام این تیم را از لیگ برتر حذف کرده است.

وی با بیان اینکه فدراسیون هندبال هرکاری می خواهد انجام می دهد، افزود: واقعا نمی دانم فدراسیون با چه ضوابطی سهمیه دوم هندبال استان مرکزی را حذف و حضو تیم ما را در لیگ منتفی اعلام کرد.

مربی تیم هندبال آلومینیم سازی اراک خاطرنشان کرد: آنچه از این منظر به نظر می آید این است که نه فدراسیون، نه باشگاه و نه هیئت هندبال نمی خواستند تیم ما در لیگ باقی بماند بطوریکه بدون نامه و تلفن تیم ما را حذف کردند. عوامل تیم در این چند روز بهت زده هستند و این برخورد مسئولین برایمان قابل هضم نیست!

وی ادامه داد: ما از قبل یک سری از بازیکنان را آزاد کردیم تا در صورت تمایل به تیم های دیگر بپیوندند و برخی جوان ترها هم با باشگاه های داخلی استان کار می کنند.

اکبرآبادی که کار هندبال را با تیم هپکو آغاز کرده است با اشاره به اینکه این تیم نیز برای حضور در لیگ مشکل دارد، گفت: بدنبال حذف سهمیه دوم استان مرکزی در لیگ برتر هندبال به نظر نمی آید بتوانیم به راحتی این سهمیه را به استان مرکزی برگردانیم و مجبور هستیم به این تصمیم فدراسیون احترام بگذاریم.

وی با اشاره به شایعات مربوط به تغییر رئیس فدراسیون هندبال تاکید کرد: شخص رحیمی مدیر قابل احترام و زحمت کشی است و به نظر من حضور وی در این رشته خوب است و تنها ایراد کار به اطرافیان وی در هندبال است که جهت دار کار می کنند.