کشتی فرنگی آینده درخشان تری خواهد داشت / کشتی نیاز به حمایت دارد

محمد بنا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به عشق کشتی فرنگی و تمامی کشتی گیران در همه رقابتهای قهرمانی کشور در تمامی رده های سنی در خرم آباد، شیراز و قم حاضر شدم تا این رقابتها را به دقت زیر نظر گرفته و در مورد وضعیت کنونی کشتی در تمامی کشور اطلاعات دقیقی را بدست آورم.

دارنده مدال نقره جهان ادامه داد: نکته حائز اهمیت به خصوص در رده سنی نوجوانان این بود که ما ستاره هایی را شناسایی کردیم که اگر قدر خود را بدانند در آینده در کشتی ایران حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت.

وی تصریح کرد: مطمئنم با وجود محمدزاده در تیم ملی کشتی فرنگی این نوجوانان به بهترین نحو شناسایی شده و در نهایت زبده ترین افراد به عضویت تیم ملی درآمده و به بهترین نحو هدایت می شوند. ضمن اینکه افراد شاخص نیز مد نظر وی و دستیارانش خواهند بود.

بنا تاکید کرد: لیگ کشتی اگر تداخلی با برنامه های ما نداشته باشد به ضرر تیم ملی نیست و از طرفی می تواند از نظر مالی نیز به کشتی گیرانی که تنها منبع درآمد آنها کشتی است کمک کند و به همین خاطر تا جایی که امکان داشته باشد این رقابتها را زیر نظر می گیرم تا افراد مستعد و توانا شناسایی شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کشتی فرنگی ایران درجایگاه شایسته ای در دنیا قرار دارد اما برای ادامه این روند نیاز به حمایت بیشتری دارد و امیدوارم در اولین گام در رقابتهای جام جهانی ارمنستان نتایج خوبی بدست آورده و درنهایت در المپیک 2012 لندن پیام آورشادی برای کشتی ایران باشیم.