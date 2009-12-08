تخصیص 100 درصدی اعتبار پروژه جاده بناب - نقده در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، ضیاء الله اعزازی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید مدیر کل راه و ترابری آذربایجان شرقی از این پروژه گفت: برای این پروژه که عملیات عمرانی آن از سال 87 شروع شده است تاکنون 17 میلیارد ریال هزینه شده است و در حال حاضر پیشرفت فیزیکی مطلوبی دارد.

وی طول این جاده را 60 کیلومتر اعلام کرد و گفت: این این مقدار 17 کیلومتر در حوزه استحفاظی راه و ترابری آذربایجان شرقی قرار داد و ضلع جنوبی شهرستان بناب را به سه راهی محمدیار واقع در شهرستان نقده متصل می کند.

اعزازی با بیان این که باید برای اتمام پروژه 17 کیلومتر که در این حوزه قرار داد مبلغ 90 میلیارد ریال دیگر هزینه شود گفت: برای ادامه این پروژه در سال آینده 20 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده که باید توسط مجلس مصوب شود.

وی با بیان اینکه امسال همه اعتبار مصوب این پروژه جذب شده است افزود: تصریح کرد: اگر مشکل خاصی پیش نیاید این پروژه پس از دو سال دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته این نماینده مجلس، با اجرای این طرح ضمن این که فاصله بناب تا ارومیه 60 کیلومتر کاهش می یابد در کنار آن ارتباط اقتصادی و تردد مردم شهرستان های ملکان، میاندوآب و نقده به شهرستان بناب راحت تر صورت خواهد گرفت.