متکی به منامه می رود/ ایران پیگیر سرنوشت زندانیان ایرانی در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست صبح امروز سه شنبه در سومین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید نتیجه پیگیریهای وزارت خارجه برای سرنوشت 11 نفر از ایرانیان زندانی در آمریکا به کجا انجامیده است، تصریح کرد: متاسفانه دولت آمریکا رویه ای غیر حقوقی را دنبال می کند و برای برخی ایرانیان دام می گذارد و با اسناد غیر واقعی سعی می کند آنان را گرفتار کند تا با این اقدام بتواند به ایران فشار وارد کند.

مهمانپرست تاکید کرد: با فعالیتها و پیگیریهای وزارت خارجه و اقدامات کنسولی حکم تبرئه 4 نفر از هموطنانمان که در زندانهای خارج از کشور حضور داشتند ، صادر شده اما برخی دیگر از ایرانیان در آمریکا همچنان گرفتار هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از بازداشت غیر قانونی برخی ایرانیان در کشور آمریکا یادآور شد: آمریکا غیر از اطلاع رسانی با تاخیر و اظهار نظرهای با تاخیر و جلسات غیر علنی اقدام دیگری انجام نداده است و این در حالی است که هنوز دادگاه برخی از این هموطنان تشکیل نشده است.

مهمانپرست با بیان اینکه اسامی فهرست 11 نفره از ایرانیان زندانی در آمریکا درست است، بیان داشت: آمریکا رویه ای غیر حقوقی برای اعمال فشار سیاسی به ایران در پیش گرفته و ما به این رویه به شدت معترضیم.

وی در عین حال گفت: وزارت امور خارجه همه تلاش خود را برای آزادی ایرانیان در بند در خارج از کشور به کار گرفته است.

دستیار ویژه وزیر امور خارجه با بیان اینکه خانواده های هموطنان زندانی در آمریکا به شدت نسبت به وضعیت آنان اظهار نگرانی می کنند ، گفت: وزارت امور خارجه پیگیری سرنوشت این 11 تن را در دستور کار خود قرار دارد.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که به خبر خبرگزاری مهر پیرامون حضور وزیر امور خارجه در اجلاس امنیتی منامه اشاره داشت، گفت: وزیر امور خارجه کشورمان در اجلاس منامه شرکت می کند و همه موضوعات منطقه در اجلاس امنیتی منامه مطرح می شود و حضور آقای متکی بر این اساس است که مشارکت ایران در مسائل منطقه ضروری است و ایران آماده مشارکت در مسائل مربوط به منطقه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در اجلاس منامه ضمن بیان دیدگاههای خود با مقامات کشور بحرین و دیگر مقامات حاضر در اجلاس منامه دیدارهای دوجانبه ای خواهد داشت.