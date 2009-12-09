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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۱۹

"خرمشهر در اسناد ارتش عراق" به چاپ سوم رسید

"خرمشهر در اسناد ارتش عراق" به چاپ سوم رسید

کتاب "خرمشهر در اسناد ارتش عراق" نوشته اصغر کاظمی که در دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری تولید شده به چاپ سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر کاظمی در کتاب "خرمشهر در اسناد ارتش عراق" به بررسى اسناد ارتش صدام درباره تجاوز به شهر خرمشهر و دوره اشغال آن پرداخته است.

در این کتاب 130 سند گردآمده که نمایانگر چگونگى اشغال این شهر به دست ارتش متجاوز صدام است. در متن این اسناد اهمیت سیاسى، نظامى و تبلیغاتى اشغال خرمشهر ‏مشخص شده‌ است.

فرمان تخریب پل خرمشهر-آبادان، دستوراتى مبنى بر حفظ و کنترل خرمشهر پس از اشغال کامل آن، پاک‏کردن شعارهاى فارسى‏ از دیوارهاى شهر و نوشتن شعارى با عنوان "ما آمدیم تا بمانیم" به‏جاى آنها، اطلاعاتى درباره اسارت محمدجواد تندگویان (وزیر وقت نفت‏ایران)، اخبار و گزارشهای رسیده از اوضاع سیاسى، اجتماعى و نظامى ‏ایران، درخواست جمع‏آورى خاک ایران و نحوه ارسال آن به بغداد، تشویق سربازان عراقى به ادامه تجاوز و اشغال‏ و دستور غارت نفت‏ ایران محتوای برخی از این اسنادند.

آغاز تجاوز، اشغال‏ خرمشهر، تبلیغات دشمن، کشتار و غارت، تخریب و آزادسازى خرمشهر عناوین فصلهای این کتابند و در بخش پایانی تصویر تمام ‏اسناد بررسی شده گرد‌آمده‌اند.

چاپ سوم کتاب "خرمشهر در اسناد ارتش عراق" در قطع رقعی و 304 صفحه، با شمارگان 2500 نسخه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

کد مطلب 996254

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