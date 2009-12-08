سه کاندیدا از حضور در انتخابات فدراسیون تیراندازی انصراف دادند

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که عصر دوشنبه چهار کاندیدای حضور در انتخابات فدراسیون تیراندازی در نامه ای خواستار لغو انتخابات این فدراسیون شده بودند، اسدالله حیدری رئیس پیشین فدراسیون، علی مجد آرا رئیس تربیت بدنی ارتش و سید مهدی میرمیران دبیر پیشین فدراسیون به نشانه اعتراض به عملکرد سازمان تربیت بدنی در مجمع انتخاباتی این فدراسیون که از ساعت 10 صبح امروز آغاز شده است، حضور نیافتند.

منتقدین به عملکرد سازمان تربیت بدنی معتقدند که این انتخابات کاملا تشریفاتی خواهد بود و بازهم سیدمهدی هاشمی به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی انتخاب می شود.

سید مهدی هاشمی سرپرست فعلی فدراسیون و مصطفی پورحسین مسوول روابط عمومی و کمیته فرهنگی و امور استان‌های فدراسیون کاندیداهای باقی مانده برای انتخابات هستند.