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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۸

تاکید بر استفاده از ژلهای ضدعفونی در اتوبوس های BRT تبریز

تاکید بر استفاده از ژلهای ضدعفونی در اتوبوس های BRT تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر تبریز پیشنهاد داد برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزای نوع "آ" در میان استفاده کنندگان از اتوبوس های سامانه تندرو (BRT ) این کلان شهر، ژل های ضدعفونی در سطح وسیعی مورد استفاده قرار گیرد.

شهرام دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این پیشنهاد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز قابلیت اجرایی دارد.

این متخصص طب هسته ای ضمن ابراز امیدواری نسبت به تحقق این پیشنهاد در اسرع وقت، خاطر نشان کرد: با استفاده از ژل های ضدعفونی در اتوبوس ها، انتشار آنفلوانزای نوع آ در بین استفاده کنندگان از این وسیله نقلیه به کمترین حد ممکن خواهد رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز همچنین با بیان اینکه نارضایتی شهروندان از این سامانه در کمترین حد ممکن است، تصریح کرد: اوایل راه اندازی BRT در تبریز مشکلات فراوانی وجود داشت‌ که اصناف و کسبه فعال در محدود اجرای این سامانه از جمله معترضان بودند ولی با گذشت زمان هم اکنون تقریباً همه شهروندان از فعالیت این سامانه راضی اند و مشکل خاصی وجود ندارد.

چندی پیش مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با برگزاری کنفرانس خبری مشترک، از انتشار موج دوم آنفلوانزای نوع آ در این منطقه هشدار دادند.

بر اساس اعلام مسئولان یاد شده، انتشار بیماری آنفلوانزای نوع آ در میان مردم تاکنون منجر به مرگ پنج نفر در آذربایجان شرقی شده است.

کد مطلب 996265

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