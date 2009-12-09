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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۴۷

تصویربرداری "تا رهایی" در تهران ادامه دارد

تصویربرداری "تا رهایی" در تهران ادامه دارد

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "تا رهایی" به کارگردانی حسین تبریزی و تهیه‌کنندگی مجید اوجی ادامه دارد.

اوجی به خبرنگار مهر گفت: حدود یک هفته است که تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی آغاز شده تاکنون بیشتر بازیگران جلوی دوربین رفته‌اند، تصویربرداری در لوکیشن لواسان به پایان رسیده و گروه در خیابان مطهری مشغول کار هستند.

وی افزود: این مجموعه در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه می‌شود و در آن حسن جوهرچی، سعید نیکپور، مریم بوبانی، حمیدرضا پگاه، روناک یونسی، جعفر دهقان، شهرام عبدلی، پویا امینی، مهدی سلوکی، مهید صبایی و کیوان محمودنژاد بازی می‌کنند.

داستان مجموعه تلویزیونی "تا رهایی" درباره باند قاچاقی است که چمدان حاوی مدارک و قرص‌های روانگردان آنها با یک چمدان دیگر عوض می‌شود و آنها یک عامل نفوذی را برای بازگرداندن چمدان به نزد کسی می‌فرستند که چمدان پیش او است. اما آن فرد پس از درگیری با ماجراهایی بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و ...

عوامل این پروژه عبارتند از فلورا سام نویسنده، عباس دقاقی مدیر تولید، هوشنگ غفوری مدیر تصویربرداری، محمد علیزاده صدابردار، امید کرامتی آهنگساز، روزبه کلباسی تدوین، پیام سوری طراح صحنه و لباس و رضا رادمنش طراح گریم.

کد مطلب 996266

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