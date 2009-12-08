حمایت از تیمهای ورزشی در دستورکار استانداری خراسان رضوی قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با بازیکنان و کادر فنی و مدیریتی باشگاه پیام خراسان افزود: پیگیری مسائل پیرامون تیمهای ورزشی استان به ویژه پیام و ابومسلم را با توجه به سابقه و خیل طرفداران آنها، جزو وظایف استانداری است.

استاندار خراسان رضوی گفت: اگر به دنبال توسعه ورزش به ویژه فوتبال هستیم تا به موفقیتهای جهانی برسیم، باید آن را به خود مردم واگذار کنیم و طی یک فرآیند با برنامه و با حمایتهای دولتی مدیریت ورزش و فوتبال به بخش خصوصی سپرده شود.

صلاحی با تاکید بر نفش حمایتی دولت در این خصوصی سازی گفت: در بودجه سال آینده استانداری، کمک و حمایت از تیمهای ورزشی استان به ویژه در رشته های پرطرفدار و مردمی مانند فوتبال و کشتی را در نظر خواهیم داشت.

استاندار خراسان رضوی افزود: امروز بیش از هر وقت دیگری مردم مشهد و خراسان به ورزش علاقمند هستند و این علاقمندی و پیگیری در خصوص پیام و ابومسلم بسیار مشهودتر و پررنگتر است.

وی درباره مدیریت باشگاه نیز گفت: با رصد سه ماهه ای که از حضور جناب صفایی به عنوان مالک جدید در راس باشگاه فرهنگی ورزشی پیام داشتیم خوشبختانه وی به پیام حیات دوباره ای بخشیده اند که جای تقدیر دارد و امیدواریم این مسیر با موفقیت ادامه یابد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به پیروزی های اخیر پیام و جایگاه خوب در لیگ افزود: امیدوارم با درایت صفایی مشکلات مالی تیم نیز در زمان خودش حل شود و کادر فنی و بازیکنان هم با تمام قوا به ارائه بازی های جذاب بپردازند، از تمام لیدرها و هواداران هم درخواست دارم که پابه پای تیم پیام و با رعایت اصل اخلاق برای پیروزی این تیم تلاش کنند.

در ابتدای این دیدار مدیرعامل باشگاه با تشکر از حمایتهای استاندار خراسان رضوی گفت: بعد از ورود استاندار، تیم های پیام و ابومسلم جایگاه اجتماعی خود را پیدا کرده و از نظر نتیجه نیز دل هم استانی ها را شاد کرده اند که امیدواریم این حمایت ها ادامه یابد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 90 درصد ترکیب بازیکنان پیام در همه رده های سنی بومی است، افزود: تمام تلاش ما این است که دوباره بومی گرایی را در مشهد و استان گسترش دهیم و تا مشهد مثل گذشته محل تولد و شناسایی ستاره های بزرگ فوتبال کشور باشد.