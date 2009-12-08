دخالت غرب در تشکیل کابینه افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، بر اساس اعلام قبلی قرار بود صبح امروز "حامد کرزای" کابینه جدید افغانستان را معرفی کند اما تا این لحظه این اقدام انجام نشده است.

تایمز می نویسد : بعد از گذشت چند هفته از فشار غرب بر کرزای برای اصلاح کابینه خود، وی اعلام کرده بود که صبح سه شنبه ( امروز ) کابینه جدید افغانستان را معرفی می کند اما مخالفت برخی از نمایندگان مجلس افغانستان با برخی از وزیران موجب شده تا کرزای هنوز وزیران خود را معرفی نکند.

در همین رابطه "حساب نوری" یکی از سخنگویان مجلس افغانستان به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که کابینه جدید روز شنبه آینده معرفی می شود. دفتر ریاست جمهوری دیروز دوشنبه ما را در جریان این تاخیر قرار داد.

تایمز می نویسد : این در حالی است که صبح امروز "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا وارد افغانستان شده و قرار است با مقامات بلند پایه کابل دیدار کند.

به نوشته این روزنامه، غرب و بویژه آمریکا خواستار انجام تغییراتی در کابینه افغانستان بوده و از کرزای خواسته تا افرادی را که شایعاتی درباره آنها در خصوص فساد وجود دارد از کابینه کنار بگذارد.

البته این خواسته ظاهری عامه پسند دارد اما در حقیقت آمریکا خواستار روی کار آمدن وزیرانی است که از مواضع ایالات متحده درافغانستان حمایت کنند. گیتس پیش از پرواز به افغانستان گفته بود : مطمئنا حضور افراد امین در کابینه افغانستان برای موفقیت ما حیاتی هستند.

وی در ادامه بر لزوم حضور وزیر دفاع و وزیر کشور فعلی افغانستان در کابینه آتی این کشور تاکید کرده بود.

در همین رابطه یکی از مقامات بلند پایه افغانستان که خواست نامش فاش نشود گفت : هنوز نکات مبهم زیادی در مورد لیست کابینه وجود دارد اما مطمئنا در لیست نهایی شاهد حضور تکنو کرات های بیشتری خواهیم بود و مطمئنا واسطه هایی برای اربابان جنگ نیز در کابینه در نظر گرفته می شود. این کابینه مطمئنا کابینه کاملی نخواهد بود اما بدون شک مورد قبول بروکسل خواهد بود.