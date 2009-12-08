رونمایی از اولین شاتل ویژه توریسم فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، ریچارد برانسون بنیانگذار و رئیس شرکت ویرجین "شوالیه سفید" خود را معرفی کرد این شوالیه سفید شاتلی است که در بیابان "موجاوه" کالیفرنیا رونمایی شد.

برت روتان، این فضاپیما را طراحی کرده است وی در سال 1986 اولین هواپیمایی را که توانایی انجام مسافرت دور دنیا بدون توقف را داشت، طراحی کرد و اکنون پس از 23 سال، طراحی و ساخت جدیدترین فضاپیمای شرکت ویرجین را به عهده گرفته است این فضاپیما که "شوالیه سفید" نام دارد قادر است یک خلبان و شش مسافر را با بلیت 200 هزار دلار به فراسوی اتمسفر زمین حمل کند.

شوالیه سفید از دو بدنه تشکیل شده است که با یک بال واحد به مرکز بخش مرکزی متصل می شوند بخش شاتل اصلی که SpaceShip (کشتی فضایی) نام دارد، به محض اینکه فضاپیما به فاصله 18 کیلومتری از سطح زمین رسید جدا می شود

از این لحظه، فضاپیما با شتاب حدود 320 کیلومتر بر ساعت به مدت 10 ثانیه به فضا عزیمت خواهد کرد و از اتمسفر زمین خارج خواهد شد.

اولین سفر رسمی شوالیه سفید ظرف 18 ماه آینده رخ خواهد داد این مدت زمان باقی مانده برای انجام آخرین بازبینی ها و تضمین امنیت تمام فازهای تور فضایی کافی خواهد بود.

اولین مسافران این فضاپیما خود ریچارد برانسون و خانواده اش خواهند بود این سفر آزمایشی نشان می دهد که شوالیه سفید کاملا ایمن است تاکنون بیش از 300 نفر برای انجام سفر با این شاتل بلیت رزرو کرده اند.

براساس گزارش لس آنجلس تایمز، در مراسم رونمایی از این کشتی فضایی آرنولد شوارتزینگر، فرماندار کالیفرنیا و بیل ریچاردسون، فرماندار نیومکزیکو حضور داشتند.