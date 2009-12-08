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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۶

شهردار جدید بابل معرفی شد

شهردار جدید بابل معرفی شد

ساری - خبرگزاری مهر: شیروان پارسامهر به عنوان شهردار جدید بابل معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، پارسامهر که به مدت دو ماه سرپرستی شهرداری بابل را عهده دار بود، سرانجام توسط اعضای شورا شهر در بین دو گزینه نهایی، سرپرست فعلی شهرداری بابل را با پنج رأی موافق و دو رأی مخالف به عنوان شهردار جدید بابل انتخاب شد.
 
پارسامهر سابقه کار در شهرداری قائمشهر و بابل را دارد. وی همچنین معاون اداری و مالی شهرداری بابل بوده که سپس از سوی اعضای شورا شهر  بابل به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب و پس از دو ماه مسئولیت سرپرستی شهرداری بابل در حال حاضر به عنوان شهردار بابل معرفی شد.

شهر بابل بیش از 230 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 996276

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