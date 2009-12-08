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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۹

کنسرت سه نوازی گیتار در ارسباران

کنسرت سه نوازی گیتار در ارسباران

کنسرت سه نوازی گیتار فلامنکو به سرپرستی امیر مفاخر 19 و 20 آذر در فرهنگسرای ارسباران( هنر) برگزار می شود.

سرپرست این گروه فلامنکو با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : در این کنسرت که از ساعت 20 روزهای یاد شده برگزار می شود ما 13 قطعه از ساخته های آهنگسازانی چون "پاکو دلوسیا"، "سابیکاس" و "خراردو نونیس"را اجرا خواهیم کرد.

 

وی همچنین تصریح کرد: موسیقی فلامنکو شباهت های زیادی با موسیقی دستگاهی ایرانی دارد و از دستگاه های مختلفی تشکیل شده است. من در این کنسرت سعی کرده ام از هر کدام از دستگاه های موسیقی فلامنکو حداقل یک قطعه را اجرا کنم.

 

مفاخر با اشاره به سایر شباهت های موسیقی ایرانی و موسیقی فلامنکو گفت : اکثر قطعاتی که در این اجرا نواخته می شود به صورت تکنوازی است و نکته جالب اینکه در این نوع از موسیقی نیز مانند موسیقی ایرانی با استفاده از حس و حال نوازنده و به صورت متر آزاد(بدون ریتم مشخص) تکنوازی انجام می شود.

 

در این اجرا امیر کاربر(گیتار)، مهرداد علیزاده(پرکاشن فلامنکو) و مفاخر به عنوان نوازنده گیتار فلامنکوکنسرت سه نوازی فلامنکو را اجرا می کنند.  

کد مطلب 996279

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