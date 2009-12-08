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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۹

باحضور معاون رئیس جمهور؛

دومین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت هتلداری افتتاح می شود

دومین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت هتلداری افتتاح می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: دومین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت هتلداری ایران در مشهد با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بطور رسمی افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد سیدی پیش از ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات برگزاری این نمایشگاه افزود: دومین نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری و صنایع وابسته همزمان با دومین نمایشگاه تخصصی آشپزخانه های صنعتی و اولین نمایشگاه تخصصی دفاتر خدمات مسافرتی و موسسات گردشگری و خطوط هوایی برگزار می شود.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: در این نمایشگاه 132 شرکت داخلی و خارجی از استان های خراسان رضوی، تهران، اصفهان، شیراز، یزد ، تبریز، اراک، قم، کیش و کشور های سوئیس، ترکیه، کره جنوبی، آلمان، امارات متحده عربی، شرکت دارند.

وی با اشاره به برگزاری این نمایشگاه از 18 تا 21 آذر ماه جاری خاطرنشان کرد: زمینه شرکتهای حاضر در این دوره از برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری، آژانس های مسافرتی، تجهیزات هتلداری، دکوراسیون هتل ها، مواد مصرفی غذایی و بهداشتی هتل، تجهیزات ساختمانی هتل ها، سرمایه گذاری در بخش هتل و گردشگری است.

سیدی گفت: دومین نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری در فضایی به متراژ 12 هزار متر مربع در چهار سالن هشت هزارمتری مفاخر و سالن 11 مترمربعی فردوسی برگزار می شود و در مقایسه با نخستین دوره برگزاری آن 85 درصد افزایش کیفی و 42 درصد رشد کمی داشته است.

دومین نمایشگاه بین المللی صنعت هتلداری از 18 تا 21 آذرماه جاری از ساعت 16 تا 22 برای متخصصین و علاقمندان برپا می شود.

کد مطلب 996281

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