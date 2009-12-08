اسلامی در این باره به خبرنگار مهر گفت: سیدعلی اکبر محلوجیان مشغول نگارش این مجموعه تلویزیونی است و تاکنون نگارش 10 قسمت از این پروژه به پایان رسیده و فکر می‌کنم نگارش تا اسفندماه طول می‌کشد. دو هفته دیگرعوامل را مشخص می‌کنم و بعد زمان تولید هم مشخص می‌شود که امسال تولید مجموعه "گرگ و میش" را بسازم یا تولید را به سال آینده موکول کنیم.

مجموعه تلویزیونی "گرگ و میش" در 30 قسمت 35 دقیقه‌ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه می‌شود و داستان درباره نوجوانی 15 ساله به نام مصطفی است که سردسته بچه‌های محل محسوب می‌شود.

اسلامی با تهیه مجموعه "گرگ و میش" بعد از مجموعه "مثل هیچکس" دومین تجربه رمضانی خود را کسب می‌کند. او تهیه‌کنندگی مجموعه "زیر تیغ" هم در کارنامه دارد.