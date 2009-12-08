آمریکا همواره خواهان جنگ بوده است/ مبارزه با تروریسم بهانه اشغالگری

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی آنتی وار در گزارشی در خصوص راهبرد جدید آمریکا در افغانستان می نویسد: اگر کسی درباره ایجاد تغییری مهم و اساسی در سیاست دولت آمریکا در قبال سیاست خارجی شک و تردید داشت، با اعلام راهبرد جدید واشنگتن در کابل هرگونه شبهه و تردید برطرف شد.

به نوشته آنتی وار، درست در زمانی که مردم امیدوار به صلح بودند، اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان و با وجود شعار "تغییر" رئیس جمهوری آمریکا در زمان انتخابات این اقدام برای بسیاری از مردم و کارشناسان مایوس کننده بود. چنانچه آخرین نظرسنجی ها نشان از مخالفت 49 درصد مردم آمریکا با جنگ افغانستان است.

بر اساس این گزارش مردم آمریکا متوجه این قضیه شدند که جنگ همیشگی و مداوم در افغانستان هیچ مشکلی را حل نمی کند و از اینکه بسیاری از سیاستمداران و مقامات عالی رتبه تنها شعار تغییر را می دهند و در عمل کاری انجام نمی دهند، نا امید شده اند. در واقع هیچ گاه تغییر در سیاست دولت آمریکا صورت نمی گیرد.

آنتی وار در ادامه می افزاید: دکترین بوش نشان داد که میزان موفقیت لابی جنگ در دولت سابق چقدر بوده است و این میزان موفقیت نیز در دولت کنونی آمریکا ادامه دارد اما تحت عنوان "نامزد صلح" و از زاویه ای دیگر همچنان فعالیت می کند.

کشورهای غربی همچنان بدون اهداف مشخص به ادامه عملیات نظامی خود در جنگ افغانستان می پردازند و این جنگ همیشه با افزایش آمار تلفات و روزهای خونین همراه بوده است و رهبران دولت آمریکا به این بهانه که القاعده و طالبان تهدیدی برای آزادی کشورشان هستند، مدام به اشغالگری های ادامه می دهند.

بسیاری از کارشناسان سیاسی بر این باورند که "اسامه بن لادن" رهبر القاعده و رهبران شبه نظامیان که با حملات 11 سپتامبر مرتبط بودند، مدتها پیش افغانستان را ترک کردند اما نظامیان آمریکایی به بهانه برقراری امنیت و ثبات همچنان در این کشور حضور دارند.

به گفته تحلیلگران، بحران و مشکلات در افغانستان به این زودیها پایان نمی یابد، به طوری که این چالشها همیشه گریبانگیر اوباما خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا که رویای خروج از ناکامی ها در این کشور جنگ زده را در سر دارد، هم اکنون با اعتراض بسیاری از مخالفین جنگ و سناتورهای بانفوذ در کابینه خود روبرو است.

رئیس جمهوری آمریکا در شامگاه سه شنبه 10 آذر در سخنرانی خود برای اعلام راهبرد جدید در افغانستان در جمع دانشجویان دانشکده نظامی ارتش آمریکا در وست پوینت تاکید کرد که در عقب نشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان الگوی عراق را در پیش می گیرد.

با اعزام نظامیان جدید به افغانستان طی شش ماه آینده، شمار نیروهای امنیتی آمریکایی در این کشور به بیش از 100 هزار نفر می رسد و طبق گفته وی اعزام نظامیان زمینه واگذاری مسئولیت را به نیروهای افغانی فراهم می کند.