ارتباط آمریکا با نیروهای بعثی پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، "نوری المالکی" با اشاره به تحقیقات انجام شده درباره فعالیت نیروهای بعثی در عراق اظهار داشت: تاکنون ارتباط بعثی ها با نیروهای القاعده به اثبات رسیده است، اما همچنان اطلاع موثقی از ارتباط آمریکایی ها با این گروه در دست نیست.

نخست وزیر عراق در ادامه افزود: در صورتی که گزارش ها درباره برقراری ارتباط میان آمریکا و نیروهای بعثی صحت داشته باشد، این مسئله بر روابط دوجانبه تاثیر خواهد گذاشت.

وی همچنین این مسئله را برخلاف دو توافقنامه امنیتی امضا شده میان بغداد و واشنگتن دانست.

مالکی تاکید کرد: در صورت صحت این گزارش ها به طور جدی این مسئله را به اطلاع مقامات آمریکایی خواهیم رساند.

چندی پیش منابع غربی از تماس های گسترده سازمان های اطلاعاتی آمریکا با بعثی های صدامی که "عزت الدوری" سرکردگی آنها را برعهده دارد، خبر داده بودند.