فهرست پنج نامزد نهایی بهترین بازیکن سال فیفا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لیونل مسی آرژانتینی، کاکا برزیلی، آندره اینیستا و ژاوی اسپانیایی و کریس رونالدو پرتغالی، پنج نامزد پایانی بهترین بازیکن سال فیفا به شمار می آیند که روز 21 دسامبر مصادف با 30 آذر نام او اعلام خواهد شد.

برپایه این گزارش، تمام این پنج نامزد از دو باشگاه بارسلونا و رئال مادرید هستند. مسی که هفته گذشته موفق به کسب توپ طلای فصل 09-2008 اروپا شد، بخت نخست کسب این عنوان به شمار می آید. بهترین بازیکن سال جهان با رای مربیان و کاپیتان های تیم های ملی جهان انتخاب خواهد شد. رای دهندگان قادر نیستند به بازیکن هموطن خود رای بدهند.

دیه گو مارادونا، مربی تیم فوتبال آرژانتین، سال گذشته از اینکه نتوانسته بود به لیونل مسی رای بدهد ، این قانون را احمقانه خواند.