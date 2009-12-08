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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۶

نخستین گروه زائران مازندرانی حج تمتع وارد وطن شدند

نخستین گروه زائران مازندرانی حج تمتع وارد وطن شدند

ساری - خبرگزاری مهر: نخستین گروه زائران مازندرانی خانه خدا بامداد سه شنبه وارد وطن شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرودگاه های مازندران صبح سه شنبه در حاشیه اعزام زائران مازندرانی از حج تمتع اظهار داشت: امسال سه هزار و 37 زائر مازندرانی از طریق 13 پرواز از طریق فرودگاه ساری به جده اعزام شدند.

سعید چلندری خاطرنشان کرد: برنامه اعزام زائران مازندرانی خانه خدا از امروز سه شنبه آغاز شده و 28 آذر ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل فرودگاه های مازندران با اشاره به استقرار گروه های بهداشتی درمانی استان در محل فرودگاه ساری تصریح کرد: زائران مازندرانی بیمار مشکوک به آنفلوانزای نوع A با تشخیص پزشکان مستقر تا مداوای کامل در قرنطینه فرودگاه خواهند بود.

چلندری بیان داشت: در ایام ورود زائران مازنی، تردد پرسنل در فرودگاه ساری محدود شده و هرگونه تردد غیرضروری زائران در محوطه فرودگاه نیز ممنوع شده است.

وی در پایان با اشاره به وجود مکان بزرگی برای تجمع و انتظار بستگان زوار از خانواده های زائران خواست تا حد امکان از استقبالهای بی مورد در فرودگاه خودداری کنند.

کد مطلب 996294

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