نخستین گروه زائران مازندرانی حج تمتع وارد وطن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرودگاه های مازندران صبح سه شنبه در حاشیه اعزام زائران مازندرانی از حج تمتع اظهار داشت: امسال سه هزار و 37 زائر مازندرانی از طریق 13 پرواز از طریق فرودگاه ساری به جده اعزام شدند.

سعید چلندری خاطرنشان کرد: برنامه اعزام زائران مازندرانی خانه خدا از امروز سه شنبه آغاز شده و 28 آذر ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل فرودگاه های مازندران با اشاره به استقرار گروه های بهداشتی درمانی استان در محل فرودگاه ساری تصریح کرد: زائران مازندرانی بیمار مشکوک به آنفلوانزای نوع A با تشخیص پزشکان مستقر تا مداوای کامل در قرنطینه فرودگاه خواهند بود.

چلندری بیان داشت: در ایام ورود زائران مازنی، تردد پرسنل در فرودگاه ساری محدود شده و هرگونه تردد غیرضروری زائران در محوطه فرودگاه نیز ممنوع شده است.

وی در پایان با اشاره به وجود مکان بزرگی برای تجمع و انتظار بستگان زوار از خانواده های زائران خواست تا حد امکان از استقبالهای بی مورد در فرودگاه خودداری کنند.