احتمال تعطیلی موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از دو هفته دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی توافق حاصله بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون و در جهت اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و حمایت از توسعه بخش تعاون و ساماندهی بازار پول کشور، مقرر شد شرکتهای تعاونی کارگری ، صنفی و گروه های شغلی برای بهره مندی از فرصت اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی ،حد اکثر تا پایان ماه جاری به ادارات کل تعاون استان ها مراجعه و فرم های مربوطه را تکمیل کنند.

اولویت صدور مجوز بر اساس زمان مراجعه تعاونی های مزبور و تکمیل فرمهای مربوطه خواهد بود.

براساس ماده 18 بسته سیاستی- نظارتی سال 88 بانک مرکزی، تمامی موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی موظف هستند تا "پایان آذر ماه سال" جاری مجوزهای لازم برای فعالیت را از بانک مرکزی دریافت نمایند.

براساس این ماده موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه بدون مجوز موظف هستند فعالیتهای مالی و بانکی خود را با دستور العملها و مقررات اعلام شده از سوی این بانک هماهنگ سازند، در غیر این صورت از تاریخ فوق از فعالیت غیر قانونی آنها جلوگیری خواهد شد.

هم اکنون 6 هزار صندوق بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند که 60 درصد آنها در استان اصفهان قرار دارند، البته بانک مرکزی بخشی از آنها را ساماندهی کرده است.

بانک مرکزی اعلام کرده است: با توجه به نزدیک شدن فرصت اعلام شده به موسسات پولی، مالی، اعتباری و صندوقهای بدون مجوز از بانک مرکزی برای اخذ مجوز و ساماندهی آنها ( تا پایان آذرماه)، ساماندهی این موسسات و صندوقهای بدون مجوز و ... تشدید می شود. اگر موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه بدون مجوز تا پایان آذرماه امسال نسبت به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام نکنند احتمال تعطیلی فعالیت آنها وجود دارد.