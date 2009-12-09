۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۰۴

تصویربرداری "آشیانه" آغاز شد

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "آشیانه" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمد حسن‌زاده آغاز شد.

حسن‌زاده به خبرنگار مهر گفت: با مشخص شدن بازیگران و عوامل، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "آشیانه" از هفته گذشته در تهران آغاز شد و امروز در لوکیشنی در خیابان بهارستان ادامه دارد. سیاوش مفیدی و بهاره ذوالقدر بازیگران این مجموعه هستند.

عوامل این مجموعه عبارتند از رسول خدابنده لو مدیر تصویربرداری، مهراد ابوالقاسمی صدابردار، مهین‌ناز شهبازی طراح صحنه، انوش جعفریان مدیر تولید، باران حسن‌زاده دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز و ریحانه حسن‌زاده نویسنده.

"آشیانه" در 100 قسمت چهار دقیقه‌ای برای گروه اقتصاد شبکه یک تولید می‌شود و تصویربرداری این مجموعه یک ماه طول می‌کشد. داستان درباره زن و شوهری است که هر بار با مشکلاتی مواجه می‌شوند. پخش این مجموعه پس از پایان تصویربرداری و مراحل فنی شروع می‌شود.

محمد حسن‌زاده کارگردانی برنامه "نیمرخ"، مجموعه "بیست" و برنامه ترکیبی "نسخه" را در کارنامه دارد.

