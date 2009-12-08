به گزارش خبرنگار مهر، در فهرست اعلام شده از سوی کادر فنی علاوه برکسانی که در مسابقات انتخابی صاحب عنوان شدند نفراتی هم که صلاحیت حضور در اردو را داشتند به اردوی آماده سازی دعوت شده اند.

کلیه ملی پوشان تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان که در مسابقات قهرمانی آسیا (چین) حضور داشتند نیز پیش از این به اردو دعوت شدند.

مرحله اول اردوی آمادگی تیم ملی کاراته کشورمان اعزامی به مسابقات جهانی صربستان و بازیهای آسیایی گوانگژو از روز شنبه آینده در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز خواهد شد.



نفرات دعوت شده عبارتند از:

وزن 55- کیلوگرم: حامد بلوری از گیلان، حمید صفری زاده از هرمزگان، داود قربانی از تهران و رضا نیک روشن از استان مرکزی.

وزن 60- کیلوگرم: امیرمهدی زاده از قم، علیرضا اجدادی از گیلان، وحید حسنی پور از گیلان، مجتبی شکوهی از تهران وحبیب حاتمی از تهران.

وزن 67- کیلوگرم: ژاوه وجدانی از تهران، محمد افریدون از کهکیلویه و بویراحمد، محسن سلیمی از تهران، مرتضی شفاهی از تهران، محمد کیشانی از مرکزی، حسین سمندر از تهران و مجید خسروی از مرکزی.

وزن 75- کیلوگرم: ابراهیم حسن بیگی از تهران، هادی داود آبادی از قم، پیمان حیدری از آذربایجان شرقی، کیوان بابان از کردستان، رضا عباسی از آذربایجان غربی، سجاد مختاری از آذر بایجان غربی، محمدرضا محمدی از فارس و احسان حیدری از کرمانشاه .

وزن84- کیلوگرم: اسماعیل ترکزاد از تهران، رسول همرنگ از گیلان، مازیار الهامی از زنجان، سعید حسنی پور از گیلان، هادی صفی از تهران ، سامان حیدری از کرمانشاه، منصور حسن بیگی از تهران و دانیال قره ویسی از کرمانشاه.

وزن 84+ کیلوگرم: موسی گنجی زاده از تهران، رضا عزیزی از تهران، علی جعفر قلی زاده از تهران، حسام حسینی از تهران، سجاد گنج زاده از تهران، مهران بهنام فر از تهران، علیرضا امینی از تهران و مهدی ترابی از کرمانشاه.