به گزارش خبرنگار مهر، ناصر پرتوی امروز در دومین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران شرط اجرای راهبری شرکت را تشکیل کمیته حسابرسی عنوان کرد و گفت: برای فراهم شدن ابتدایی ترین مقدمات راهبری شرکتی باید کمیته حسابرسی تشکیل شود.

دبیر دومین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران با اشاره به سرعت انتشار اطلاعات، اظهارداشت: اطلاعات مالی که محصول سیستم های حسابداری است، از عمده ترین اطلاعاتی است که در پهنه جهان منتشر می شود و مورد استفاده عموم است.

وی تصریح کرد: اطلاعات مالی زمانی می تواند برای تصمیم گیری های خرد و کلان و واحدهای کوچک و بزرگ مفید و موثر واقع شود که قابل اعتماد و قابل مقایسه باشد.

به گفته پرتوی، رسیدن به این ویژگی ها در اطلاعات مالی مستلزم ارتباط حسابداران جوامع مختلف است. وی با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر اجرای صحیح این قانون از سوی حسابداران جهت رشد رشته حسابداری تاکید کرد.

دبیر دومین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران اظهارداشت: اجرای مناسب این قانون باعث نظم مالی خواهد شد که به تبع آن شفافیت اطلاعات را در پی خواهد داشت.

دبیر کل انجمن حسابداری ایران از تشکیل کمیته حسابرسی و در پی آن ایجاد واحدی به نام حسابرسی داخلی به عنوان مقدمات ابتدایی ترین مواد راهبری شرکت نام برد.

وی تصریح کرد: شرکتهای دولتی، بورسی، بانکها و سایر واحدهای بزرگ باید با ایجاد کمیته حسابرسی در سطح یکی از اعضای هیئت مدیره غیر موظف، مورد حمایت و تشویق دیوان محاسبات کشور، سازمان بورس و بانک مرکزی قرار گیرند.

پرتوی تحقق انضباط مالی، شفافیت و نظارت را مستلزم ایجاد کمیته حسابرسی به عنوان اولین اقدام برای اجرای نظام راهبری شرکت دانست و بر تقویت استانداردهای حسابداری ایران تاکید کرد.