عملکرد حرفه ای رسانه ها در استان فارس/ استانداری پستوخانه سیاسی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده پس از گذشت مدت زمان کمی که از فعالیت وی در سمت استانداری فارس می گذرد صبح سه شنبه در دفتر کار خود میزبان مدیران رسانه های شیراز شد تا با این اقدام مسئولان و مدیران رسانه های این کلانشهر امیدوار باشند که از این پس می توانند تعاملی مناسب را با راس مدیریت استان فارس برقرار کنند.

در ابتدای این نشست مدیران رسانه ها به معرفی خود و رسانه هایشان پرداختند و پس از آن مشکلات کار رسانه ای در استان و دغدغه های خبری خود را تشریح کردند همچنین برخی از پیشکسوتان، بیشتر بر حوزه های فعالیتی خبرنگاران تحت مسئولیت خود پرداختند و اینکه هنوز خبرنگاران حوزه های تخصصی به شکل مناسبی در سطح شیراز پرورش نیافته اند و مدیران جوانتر نیز به مشکلات فرهنگی، اقتصادی و رفاهی استان اشاره کردند.

پس از آن استاندار فارس که از پیشینه کار رسانه ای نیز برخوردار بوده و در کارنامه فعالیتی وی ریاست دانشکده خبر نیز به چشم می خورد سخنان خود را به دو بخش رسانه های استان از نگاه یک کارشناس رسانه و زوایای تعامل و ارتباط با مدیران از دیدگاه استاندار فارس تقسیم کرد.

بخش اول سخنان احمدزاده به رسانه های استان فارس و شیراز اختصاص داشت که در این خصوص تاکید کرد: بر اساس ارزیابیهای کلی خود رسانه های شیراز از استاندارد کار حرفه ای قابل قبولی برخوردار هستند.

وی همچنین بخش کوتاهی از سخنان خود را به سبکهای خبری نوین اختصاص داد و تاکید کرد که باید مطبوعات نیز روند کاری خود را با سبکهای جدید خبرنویسی انطباق دهند.

حوزه های نرم خبر، استقلال اقتصادی رسانه، حرکت از سوی نشریه زرد به سمت نشریه فاخر دیگر بحث هایی بود که استاندار فارس در جمع مدیران رسانه های شیراز مطرح کرد و عنوان کرد: رسانه ها نه منتقد صرف مدیران بلکه بازوی توانمند آنها به شمار می رود که باید از توانایی هایی آنها جهت دستیابی به توسعه بهره جست.

وی همچنین به برخی تقابلهای محتمل بین مدیران و رسانه ها نیز اشاره کرد و دو عنصر اصلی اختلاف بین این دو را در حوزه عقاید و منافع دانست و گفت: در بحث منافع چنانچه هرکدام به فکر منافع شخصی، حزبی و جریانی خود باشند محل تعارض شکل می گیرد.

مخالفت با اشرافیت سیاسی/ استانداری پستوخانه سیاسی نخواهد داشت

استاندار فارس در بخش دوم سخنان خود با اشاره به نحوه کار دولت نیز بیان کرد: در اینگونه تفکر که نباید آن را شعار تلقی کرد بلکه باید آن را به عنوان اعتقاد در مسائل کاری دانست، مردم محوری، عدالت مداری و حق خواهی به دور از هرگونه اشرافیت سیاسی جای دارد.

وی سخنان خود را با طرح این موضوع که انقلاب برای برچیدن اشرافیت سیاسی پیگیری شد و به ثمر رسید، دنبال کرد و افزود: در مقطعی این اشرافیت سیاسی که مقدمه ای برای اشرافیت اقتصادی و ... است در حال شکل گیری بود اما دولت کنونی به شدت با اینگونه اشرافیتها مخالفت دارد و باید گفت که اکنون در سطح استانداری فارس هیچگونه پستوخانه سیاسی وجود نخواهد داشت.