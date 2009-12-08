آمادگی60 نماینده برای امضای استیضاح محرابیان/ انتصاب فامیلی از دلایل استیضاح

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سلیمان جعفرزاده نماینده ماکو و چالدران در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح استیضاح محرابیان فردا نهایی خواهد شد و هفته آینده به مجلس تقدیم می شود.

وی تعطیلی صنایع کشور، عدم تحول در صنایع در دوران تصدی محرابیان، انتصاب اقوام و آشنایان در سمتهای مهم بدون کارشناسی و تخصص ، ارائه آمار و اطلاعات غلط را از جمله محورهای مهم این طرح خواند .

جعفرزاده گفت : وزارت صنایع هیچگونه چتر حمایتی در کشور ما ندارد و از دوران تصدی محرابیان هیچ تحولی در صنایع ایجاد نشده است.