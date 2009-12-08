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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۰

جعفرزاده خبر داد:

آمادگی60 نماینده برای امضای استیضاح محرابیان/ انتصاب فامیلی از دلایل استیضاح

آمادگی60 نماینده برای امضای استیضاح محرابیان/ انتصاب فامیلی از دلایل استیضاح

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد تا کنون 60 نفر از نمایندگان برای امضاء طرح استیضاح علی اکبر محرابیان وزیر صنایع اعلام آمادگی کرده اند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سلیمان جعفرزاده نماینده ماکو و چالدران در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح استیضاح محرابیان فردا نهایی خواهد شد و هفته آینده به مجلس تقدیم می شود.

وی  تعطیلی صنایع کشور، عدم تحول در صنایع در دوران تصدی محرابیان، انتصاب اقوام و آشنایان در سمتهای مهم بدون کارشناسی و تخصص ، ارائه آمار و اطلاعات غلط را از جمله محورهای مهم این طرح خواند .

جعفرزاده گفت : وزارت صنایع هیچگونه چتر حمایتی در کشور ما ندارد و از دوران تصدی محرابیان هیچ تحولی در صنایع ایجاد نشده است.

کد مطلب 996323

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