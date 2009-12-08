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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۶

شیری خبر داد:

آغاز جمع آوری بخاری های چکه ای در مدارس مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش مازندران از جایگزینی هزار و 639 دستگاه بخاری نفتی کاربراتوری و آغاز جمع آوری بخاری های چکه ای در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حسن علی شیری صبح سه شنبه در جلسه کمیته فضا و نوسازی مدارس استان در ساری افزود: با توجه به حادثه ساز بودن بخاری های فرسوده در مدارس، طرح جمع آوری بخاری های چکه ای و خطر آفرین از مدارس مازندران آغاز شده است.

وی با اشاره به توزیع هزار و 639 دستگاه بخاری جدید کاربراتوری بین مدارس این استان گفت: مدیران مدارس سوخت زمستانی مدارس را تامین کنند.

شیری گفت: برای این منظور بیش از 170 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی هزینه می شود.

بیش از 540 هزار دانش آموز در شش هزار مدرسه مازندران به تحصیل مشغول هستند.

کد مطلب 996324

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