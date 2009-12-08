آغاز جمع آوری بخاری های چکه ای در مدارس مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حسن علی شیری صبح سه شنبه در جلسه کمیته فضا و نوسازی مدارس استان در ساری افزود: با توجه به حادثه ساز بودن بخاری های فرسوده در مدارس، طرح جمع آوری بخاری های چکه ای و خطر آفرین از مدارس مازندران آغاز شده است.
وی با اشاره به توزیع هزار و 639 دستگاه بخاری جدید کاربراتوری بین مدارس این استان گفت: مدیران مدارس سوخت زمستانی مدارس را تامین کنند.
شیری گفت: برای این منظور بیش از 170 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی هزینه می شود.
بیش از 540 هزار دانش آموز در شش هزار مدرسه مازندران به تحصیل مشغول هستند.
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