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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۷

معصومی اعلام کرد:

واگذاری اکثر وظایف شهرسازی و معماری به دفاتر خدمات الکترونیک

واگذاری اکثر وظایف شهرسازی و معماری به دفاتر خدمات الکترونیک

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به واگذاری حداکثر وظایف شهرسازی و معماری به دفاتر خدمات الکترونیک بر نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت این دفاتر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هیربد معصومی گفت: در حال حاضر همه معاونان شهرسازی و معماری تلاش خود را صرف تعاریف، طراحی و پیگیری پروژه های کلان شهرسازی مانند طرحهای موضوعی و موضعی کرده اند و ما نیز برای اجرایی شدن این رویکرد موظف به تسهیل این مسیرو رفع موانع در راستای خدمت رسانی  کیفی و مطلوب به شهروندان هستیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای رفع مشکلات موجود در دفاتر خدمات الکترونیک و تسهیل فرآیند این دفاتر افزود: در حال حاضر حدود 70 دفتر در سطح مناطق 22 گانه تهران وجود دارد و به شهروندان خدمات می دهد.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در راستای توسعه IT، وظایف دفاتر خدمات الکترونیک بیشتر خواهد شد، گفت: افزایش سرعت کار، تضمین کیفیت کار و تسهیل دسترسی شهروندان از مزایای راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک است و به همین دلیل دوره های آموزشی برای پرسنل و مسئولان دفاتر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه آموزشهای ارائه شده فعلی برای نیروهای این دفاتر کافی نبوده است، خاطرنشان کرد: یکی از چالشها و مشکلات این دفاتر آشنا نبودن نیروهای آنها با ضوابط و مقررات پیچیده شهرسازی است که بعضا باعث تطویل زمان رسیدگی به پرونده‌های مراجعین و بروز مشکلاتی دراین زمینه می‌شود.

معصومی افزود: از این رو تقویت دفاتر و همچنین نظارت دقیق و مستمر بر آنها را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بتوانیم شاهد کاهش هرچه بیشتر این مشکلات باشیم.

کد مطلب 996344

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