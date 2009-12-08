جشنواره تئاتر بسیجیان یادواره شهدای هنرمند خراسان رضوی آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی علوی ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاحیه این جشنواره در مشهد افزود: در این جشنواره 17 گروه تئاتر از شهرستانهای نیشابور، تربت حیدریه، سبزوار، کاشمر، گناباد، مشهد و کوه سرخ کاشمر به رقابت می پردازند.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی در خصوص رشته های اصلی فعالیت بسیج هنرمندان گفت: شعر، داستان، موسیقی، عکاسی، گرافیک، نقاشی، تئاتر، فیلم و فیلمنامه نویس، خوشنویسی، کاریکاتور و مینیاتور از مهمترین رشته های هنری و آمار ثبت نام هنرمندان است.

وی از تاسیس بسیج هنرمندان از سال 85 در سطح کشور و در استان از اوایل سال جاری خبر داد و گفت: پس از فراخوان عمومی و برگزاری اولین گردهمایی بسیجیان هنرمند خراسان رضوی یک هزار نفر به عضویت انجمنها و کانونهای بسیج هنرمندان در آمدند.

وی هدف از برگزاری تئاتر بسیج هنرمندان یادواره شهدای بسیجی را سازماندهی گروه های هنری بسیج دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر 300 کانون هنرمندان بسیج در خراسان رضوی فعالیت می کنند که 150 کانون آن در مشهد است.

علوی در رابطه با اهداف تشکیل بسیج هنرمندان خراسان رضوی در ادامه گفت: ایجاد ارتباط بین هنرمندان بسیجی، جذب، آموزش، ساماندهی و به کارگیری جامعه هنرمندان برای حفظ و تعمیق ارزش های انقلاب اسلامی و استفاده از ظرفیتهای هنری بسیجیان از مهمترین اهداف شکل گیری بسیج هنرمندان خراسان رضوی است.

دهمین جشنواره فرهنگی هنری بسیج تا 19 آذر در مشهد در حال برگزاری است.