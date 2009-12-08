2200 خانه مسکونی ماکو در معرض خطر ریزش کوه قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدباقر داریانی بعداز ظهر سه شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح جابجایی خانه های در معرض خطر ریزش کوه ماکو که با حضور فرماندار، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار ماکو برگزار شد، افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت دو هزار و 220 خانوار ساکن در خانه های در معرض خطر ریزش کوه ماکو، در سه مرحله به واحدهای مسکونی احداث شده در مکان امن منتقل می شوند.

وی با بیان اینکه خانه های مسکونی زیرکوهی ماکو تا سال 91 به جای امن منتقل می شوند، اظهار داشت: در مرحله نخست این طرح 620 خانوار و در دو سال بعد نیز یک هزار و 600 خانوار از ساکنان مناطق در معرض ریزش کوه به مکان امن منتقل می شوند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: زمین مورد نیاز این طرح به صورت رایگان تامین و برای ساخت هر یک از واحدها نیز 250 میلیون ریال تسهیلات بانکی پرداخت می شود.

داریانی با بیان اینکه 50 میلیون ریال از این اعتبار به صورت بلاعوض است، افزود: برای اجرای عملیات ساخت این واحدها بیش از 31 میلیارد ریال اختصاص یافته که به منظور تسریع در عملیات احداث این واحدها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مسئول ساخت واحدهای مسکونی است.

در ادامه این جلسه مقرر شد سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی و شهرداری ماکو تا یک هفته آینده زمین مورد نیاز اجرای مرحله نخست این طرح را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهند.

همچنین مقرر شد مجموعه مدیریت شهری ماکو هر قطعه زمین با قابلیت ساخت باقیمانده واحدهای مسکونی مورد نیاز طرح را در داخل یا اطراف محدوده شهر شناسایی و اعلام کند.