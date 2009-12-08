نگرانی های کشاورزان در زمینه فروش محصولات باید برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حسن جهان ‌آبادی پیش از ظهر سه شنبه در نخستین جلسه کمیته راهبردی امور سرمایه‌ گذاری و توسعه زیرساختهای تشکلهای تعاونی روستایی و کشاورزی استان یزد با اشاره به اینکه استان یزد در دو سال گذشته رتبه ممتازی در زمینه خرید توافقی محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: این سازمان در صدد کاهش نگرانی‌ های کشاورزان در زمینه فروش محصولات آنهاست.

وی با اشاره به قابلیتها و امکانات موجود در شبکه تعاونی ‌های روستایی و کشاورزی بیان داشت: بستر مناسبی برای فروش محصولات کشاورزی توسط تشکلها و رفع دغدغه و نگرانی کشاورزان به وجود آمده است.

جهان ‌آبادی با توجه به تولیدات غالب استان یزد، خواستار مساعدت هرچه بیشتر مسئولان استان برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی استان یزد شد.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار یزد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سازمان تعاون روستایی تکیه ‌گاهی برای کشاورزان و روستاییان است، اظهار داشت: به همین دلیل فرمانداری ‌ها باید با سیاست استان و دولت همراه شده و نهایت همکاری را با سازمان تعاون روستایی انجام دهند.

محمدرضا بابایی خاطرنشان کرد: استان یزد ظرفیتهای کشاورزی فراوانی دارد که باید از آن استفاده شود.

بابایی با بیان اینکه استان یزد رتبه قابل قبولی از تولیدات کشاورزی را در کشور به خود اختصاص داده است، بیان داشت: استان یزد از لحاظ بارندگی رتبه 30 را در کشور داراست اما 1.3 درصد مجموع تولیدات کشاورزی کشور متعلق به استان یزد است، که این امر نشان از ظرفیتها و قابلیتهای بالقوه استان یزد است.

معاون برنامه‌ ریزی استاندار یزد یادآور شد: سازمان تعاون روستایی، قبل، حین و بعد از تولید محصول می‌ تواند به کشاورزان خدمات ارائه دهد که این مسئله نشان از جایگاه این سازمان در بین کشاورزان و مسئولان و همچنین ظرفیت ‌های بالقوه تشکل ‌های تحت پوشش این سازمان دارد.

در این جلسه همچنین هر یک از فرمانداران به بیان نقاط ضعف و قوت تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در حوزه شهرستان خود پرداختند.

در این جلسه مقرر شد، کمیته ‌های شهرستانی متناسب با نیاز و با توجه به تولیدات منطقه، زمینه‌ های ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی را در قالب تشکل‌ های تعاونی روستایی و کشاوزی بررسی و نتایج آن را برای تصمیم ‌گیری نهایی به کمیته‌ های استانی محول کنند.

نخستین جلسه کمیته راهبردی استان یزد با حضور فرمانداران شهرستان‌ها، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیر و روسای ادارات ستادی و شهرستانی سازمان تعاون روستایی استان یزد برگزار شد.