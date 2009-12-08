شکایت یک فعال اجتماعی فلسطینی از بازیگر انگلیسی

به گزارش خبرنگار مهر، دیلی تلگراف اعلام کرد ابوعیطا به دلیل تصویر منفی ارائه شده از شخصیتش در فیلم "برونو" ساخته جدید کوهن و آنچه تخریب چهره و زندگی خصوصی در این فیلم خوانده، شکایتی علیه بارون کوهن تنظیم و درخواست 70 میلیون یورو غرامت کرده است.

در یکی از صحنه‌های فیلم جنجالی "برونو" شخصیت بارون کوهن به اردوگاه آوارگان فلسطینی عین الحلوه در لبنان می‌رود و با یکی از سران گردان نظامی الاقصی دیدار می‌کند. در این دیدار فرمانده گردان الاقصی ایمن ابوعیطا را تروریست خطاب کرده است.

این صحنه در حومه شهر بیت اللحم فیلمبرداری شده و علاوه بر آن ساشا بارون کوهن چندی پیش در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد در تماس با سازمان سیا، تروریست واقعی منطقه کرانه غربی رود اردن در سرزمین‌های اشغالی را شناسایی کرده است.

پس از پخش این مصاحبه ابوعیطا شکایتی 70 میلیون یورویی علیه کوهن و شبکه تلویزیونی سی ان ان تنظیم کرده است. وی مدعی شده از زمان نمایش عمومی این فیلم بارها تهدید به مرگ شده و اعتبار خود را از دست داده است. ابوعیطا می‌گوید بارون کوهن او را فریب داده و به عنوان یک تهیه‌کننده آلمانی که قصد ساخت فیلمی درباره فلسطین دارد به ملاقات او آمده است.

فیلم سینمایی "برونو" پیش از این نیز باعث بروز انتقادهایی شده و یکی از فیلم‌های جنجال‌برانگیز سینمای جهان در یک سال اخیر بوده است. مجموع فروش فیلم در سراسر جهان 140 میلیون دلار بوده و به این ترتیب ابوعیطا نیمی از فروش فیلم را به عنوان غرامت طلب کرده است.