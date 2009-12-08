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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۱

آمار باسوادی در 200 آبادی استان یزد بالای 97 درصد است

آمار باسوادی در 200 آبادی استان یزد بالای 97 درصد است

یزد - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی نهضت سوادآموزی استان یزد گفت: در حال حاضر آمار باسوادی در بیش از 200 آبادی استان یزد به بالای 97 درصد رسیده است.

محمدحسین کارگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این آمار از سال 1385 تاکنون جمع‌ آوری شده و مقدمات اعلام بی سوادی در این روستاها از قبیل جمع آوری اطلاعات و صورت جلسه آنها برای برگزاری جشن پایان بی سوادی فراهم شده است.

وی همچنین افزود: درصد باسوادی استان یزد در گروه سنی شش سال و بالاتر به بیش از 88 درصد رسیده است.

کارگرزاده خاطرنشان کرد: درصد باسوادی استان یزد در گروه سنی شش سال و بالاتر در سال 1355 حدود 52.5 درصد بوده که این رقم در سال جاری به بیش از 88 درصد رسیده است.

کارگرزاده همچنین یادآور شد: در شهرستان ابرکوه با توجه به اینکه شناسایی اسمی صورت گرفته است، مسئولان شهرستان برای برگزاری جشن باسوادی اعلام آمادگی کرده ‌اند و در این زمینه مکاتباتی نیز با ستاد سوادآموزی استان یزد صورت گرفته که نتایج آن در دست اقدام است.

معاون آموزشی نهضت سوادآموزی استان یزد در ادامه با اشاره به تهیه طرح شناسایی اسمی بی‌ سوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال در سطح استان یزد، بیان داشت: سند برنامه راهبردی استان به منظور کاهش قدر مطلق بی ‌سوادی و رشد باسوادی به 97 ‌درصد استاندارد تهیه شده است.

وی خاطرنشان کرد: برآورد می ‌شود تا پایان سال 1388 درصد باسوادی استان یزد به 88.96 درصد برسد.

کارگرزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور سوادآموزان اتباع بیگانه در کلاس‌های نهضت سوادآموزی عنوان کرد: در سال تحصیلی 88 - 87 میزان 15.7درصد از سوادآموزان زیر پوشش استان را اتباع بیگانه تشکیل می‌ دهند.

کد مطلب 996385

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