آمار باسوادی در 200 آبادی استان یزد بالای 97 درصد است

محمدحسین کارگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این آمار از سال 1385 تاکنون جمع‌ آوری شده و مقدمات اعلام بی سوادی در این روستاها از قبیل جمع آوری اطلاعات و صورت جلسه آنها برای برگزاری جشن پایان بی سوادی فراهم شده است.

وی همچنین افزود: درصد باسوادی استان یزد در گروه سنی شش سال و بالاتر به بیش از 88 درصد رسیده است.

کارگرزاده خاطرنشان کرد: درصد باسوادی استان یزد در گروه سنی شش سال و بالاتر در سال 1355 حدود 52.5 درصد بوده که این رقم در سال جاری به بیش از 88 درصد رسیده است.

کارگرزاده همچنین یادآور شد: در شهرستان ابرکوه با توجه به اینکه شناسایی اسمی صورت گرفته است، مسئولان شهرستان برای برگزاری جشن باسوادی اعلام آمادگی کرده ‌اند و در این زمینه مکاتباتی نیز با ستاد سوادآموزی استان یزد صورت گرفته که نتایج آن در دست اقدام است .

معاون آموزشی نهضت سوادآموزی استان یزد در ادامه با اشاره به تهیه طرح شناسایی اسمی بی‌ سوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال در سطح استان یزد، بیان داشت: سند برنامه راهبردی استان به منظور کاهش قدر مطلق بی ‌سوادی و رشد باسوادی به 97 ‌درصد استاندارد تهیه شده است .

وی خاطرنشان کرد: برآورد می ‌شود تا پایان سال 1388 درصد باسوادی استان یزد به 88.96 درصد برسد.