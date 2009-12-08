آمادگی شهرداری تهران برای پیاده سازی برنامه های وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایازی در کارگاه مشورتی تدوین ابزار اندازه گیری و پایش عدالت در سلامت که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، گفت: با توجه به رویکرد شهرداری حوزه سلامت یکی از محورهای جدی و اساسی برای تبدیل شهرداری به یک نهاد اجتماعی است.

وی افزود: بر اساس این رویکرد قطب بندی شمال و جنوب در کلانشهر تهران یکی از مسائل جدی است که فاصله های ایجاد شده را کاهش می دهد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از تبعیض ارائه خدمات بین مناطق مختلف جغرافیایی شهر تهران ابراز تاسف کرد و ادامه داد: بر اساس پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی، اقدامات مطالعاتی طرح سنجش عدالت در شهر به عنوان پایلوت در تهران در سال 86 و 87 انجام شد.

وی به اقدامات صورت گرفته در شهرداری برای طرح سنجش عدالت در شهر اشاره کرد و گفت: برای این طرح در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران بالغ بر 22 هزار خانوار نمونه سنجی کردیم و سنجش عدالت در شهر و سنجش عدالت در سلامت در 6 حیطه و 60 محور به طور کامل مورد ارزیابی قرار گرفت.

ایازی با بیان اینکه شهرداری تهران توانسته است با استفاده از خروجی این طرح 160 میلیارد تومان از اعتبارات مناطق برخوردار را کاهش و مناطقی که به توجه بیشتری نیاز دارند اختصاص دهد، اضافه کرد: وزارت بهداشت می تواند با استفاده از ظرفیتهای موجود در شهرداری هر نوع برنامه ای در حوزه سلامت پیشنهاد دهد تا شهرداری طرحها را پیاده سازی و اجرا کند.

وی با اشاره به راه اندازی 286 خانه سلامت در تهران خاطرنشان کرد: سطح شهر تهران به چهار هزار بلوک سلامت تقسیم بندی شده که تاکنون در دو هزار بلوک، سلامت یار تعیین شده است که به طور متوسط با 500 خانوار ارتباط دارند و مسائل مربوط به حوزه سلامت در سطح شهر تهران را دنبال می کنند.

معاون شهردار تهران افزود: به اعتبار این که تهران دبیر کلانشهرهای ایران و آسیا است فرصتی داریم تا با ایجاد الگوسازی، این موضوعات را به کلانشهرهای ایران و آسیا منتقل کنیم.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: حوزه سلامت شهرداری فرصتی است که پیش روی وزارت بهداشت قرار داده است تا بتوانیم اقداماتی که مسئولین در معاونت سلامت وزارت بهداشت در نظر دارند پیاده سازی و اجرا کنیم.

ایازی با اشاره به جلب مشارکت دو هزار نفری پزشکان محله در بالا بردن ارتقای سطح سلامت شهروندان اظهار داشت: تاکنون موفق به ایجاد 250 شواری سلامت محله در محلات شهر تهران شده ایم که با استفاده از ظرفیتهای محلی و پزشکان محله شکل گرفته است همچنین تاکنون 250 کانون سالمندی و 200 کانون مادر و کودک تشکیل داده ایم که مقرر شده براساس چشم انداز و بر مبنای 374 محله این تعداد یه 374 کانون افزایش داشته باشد.

وی با بیان اینکه تشکیل و گسترش خانه های سلامت، شورای سلامت محله، کانون سالمندان و کانون مادر و کودک کمک می کند تا موضوع عدالت در سلامت به نحو مطلوب تر در سطح مناطق مختلف شهر تهران اجرایی شود یاد آور شد: با استفاده از اساتید مجرب و صاحب نظر اتاق های فکر از جمله شورای راهبری آسیبهای اجتماعی، شورای راهبری سلامت و شورای راهبری روانشناسی و مشاوره تشکیل داده ایم تا با استفاده از دیدگاهها و نقطه نظرات آنها طرحها را پیاده سازی و اجرایی کنیم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به پیاده سازی سه طرح اساسی در راستای تشکیل شوراهای راهبری عنوان کرد: پیاده سازی جامعه ایمن در منطقه 22 و گسترش آن در مناطق شهر تهران، اجرای محله دوستدار کودک در منطقه 12 و طرح سنجش عدالت در شهر از جمله اقدامات موثر شهرداری تهران در حوزه سلامت است.

دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت نیز در این کارگاه با بیان اینکه هماهنگی دستگاههای بین بخشی نیمی از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت است، گفت: تدوین ابزاری جهت اندازه گیری و پایش عدالت در سلامت زمینه ای فراهم می نماید تا همگان به وضعیت موجود و تبعات سیاستها، برنامه ها و اقدامات خود بر روی سلامت افراد جامعه واقف شده و در جهت ارتقاء عدالت اجتماعی گام بردارند.

وزیر بهداشت نیل به اهداف و چشم اندازها را مبتنی بر سلامت در معنویت دانست و عنوان کرد: رفاه کامل از سلامت جسم و جامعه باید با سلامت روح و معنویت انسانها تسری پیدا کند.

دستجردی با تاکید بر اینکه با پایش و اندازه گیری برنامه سالانه، رسیدن به چشم انداز و برنامه چهارساله روشن تر خواهد بود، افزود: برای ارتقای شاخصها باید تمامی برنامه ها به عنوان کسب و کار و فکر و ذکر مسئولان مطرح باشد.