مدیریت سیلاب گلستان نیازمند سیستم هشدار سیل مدرن است

محمدابراهیم یخکشی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پدیده سیل هر ساله در نقاط مختلف استان باعث بروز خسارات جانی و مالی فراوانی می ‌شود و هشدار سیل به عنوان ابزاری مهم برای کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از سیلاب است.

وی اظهار داشت: استفاده از سامانه هشدار سیل به عنوان یکی از روشهای شاخص مدیریت سیلاب می‌ تواند راهگشای مشکلات سیل و یا کاهش خسارات آن باشد.

یخکشی با بیان اینکه مدیریت غیرسازه ‌ای سیلاب منجمله هشدار سیل به عنوان مکمل‌ روش‌های سازه ‌ای کنترل سیل است، بیان کرد: امروزه استفاده از روشهای هشدار سیل از اهمیت خاصی برخوردار است.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای گلستان یادآور شد: سیستمهای هشدار سیل شامل مجموعه‌ای از ابزارهای اندازه ‌گیری و مانیتورینگ، دستگاه‌ ها و تجهیزات مخابراتی، سیستمهای سخت‌ افزاری و مدلهای نرم‌ افزاری است.

وی هدف از گردآوری چنین مجموعه‌ای را شناسایی زمان وقوع و برآورد میزان سیلاب و مدیریت آن برشمرد و افزود: مهمترین و اساسی‌ترین دلیل استفاده از سیستم‌های هشدار سیل، مدیریت بحران، کاهش خسارت، انتشار پیام‌های هشدار و ارائه دستورالعمل‌های اضطراری در مناطق سیل ‌زده است.

یخکشی خاطرنشان کرد: در سیستمهای هشدار سیل پیشرفته، به محض ایجاد شرایط سیستم به صورت هوشمند فعال می‌شود.



معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای گلستان افزود: سیستم پایش، شرایط آب و هوایی را در زمان واقعی به صورت پیوسته اندازه‌گیری و با استفاده از تجهیزات مخابراتی (تلفن، موبایل و ماهواره) به مرکز جمع ‌آوری اطلاعات مخابره می‌‌ کنند.

وی گفت: مدلهای نرم‌ افزاری، زمان وقوع سیلاب و میزان آن را برآورد می‌ کنند.