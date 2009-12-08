موفقیت در اسکار دغدغه سینماگران ایرانی نباشد

معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تاثیر جوایز خارجی در موفقیت سینمای ایران گفت: رهبر معظم انقلاب بارها درباره جوایز خارجی صحبت کرده‌اند، فرمایش ایشان درباره جنبه‌های سیاسی و غیر هنری بعضی از این جوایز نصب‌العین سینماگران است، کسی شک ندارد که تعدادی از این موفقیت‌ها با اهداف غیرفرهنگی اتفاق می‌افتد و به همین دلیل بعضی از این جوایز ارزش و اعتبار هنری ندارند.

وی افزود: بعضی از این جوایز ارزش هنری دارند و بر سینمای ایران تاثیر مثبت می‌گذارند، جایزه‌ای که اصغر فرهادی از جشنواره برلین برای "درباره الی" دریافت کرد یکی از جوایز معتبر برای سینمای ایران بود، اما نگاه سینماگران ایرانی نباید به جشنواره‌های خارجی و اسکار باشد.

شمقدری ادامه داد: سینمای ایران تا به حال موفقیتی در اسکار نداشته و این نگاه سیاسی این مراسم آمریکایی را به سینمای ایران نشان می‌دهد، به هر حال اسکار هم با اهداف و سیاست‌های دولت آمریکا همسو است، حضور در جشنواره‌های خارجی باید همسو با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد.

معاون سینمایی وزیر ارشاد گفت: با این وجود سینمای ایران بازهم نماینده به اسکار معرفی می‌کند و در جشنواره‌های خارجی هم حضور دارد، اما حضور در این جشنواره‌ها نباید دغدغه سینماگران باشد و آنها باید به جذب مخاطب داخلی فکر کنند.

این کارگردان درباره پخش جهانی "کتاب قانون" گفت: این فیلم بخش‌هایی از فرهنگ ایرانی را نشان می‌دهد که ممکن است مخاطب خارجی را به این باور برساند که این تصویر متعلق به همه ایرانی‌ها است، نمایش این فیلم در سینماهای خارج از کشور و برای مخاطب غیر ایرانی از نظر من مناسب نیست چون تصویری نادرست از جامعه و فرهنگ ایرانی ارائه می‌دهد.