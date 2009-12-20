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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۹:۳۹

کانونهای فرهنگی اجتماعی ساوجبلاغ امسال بودجه نگرفتند

کانونهای فرهنگی اجتماعی ساوجبلاغ امسال بودجه نگرفتند

استان تهران - خبرگزاری مهر: مسئول کمیسیون امور بانوان فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ گفت: به رغم اعتبارات تخصیصی به این کانونها در سالهای گذشته این کانونها در سال جاری بودجه دریافت نکردند.

سیده هاجر مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ با اشاره به فعالیت 9 کانون فرهنگی، اجتماعی بانوان در این شهرستان اظهار داشت: در صورت تامین اعتبار افزایش تعداد این کانونها در اولویتهای کاری این کمیسیون است.

وی میزان اعتبارات سال گذشته این کانونها را 9 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه اعتبارات کانونهای فرهنگی، اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ نسبت به دیگر شهرستانهای استان تهران بیشتر است امسال بودجه ای به این کانونها اختصاص نیافته است.

این مسئول افزود: برنامه های این کانونها در قالب اجرای کلاسهای آموزشی از جمله برگزاری گردهماییها و کلاسهای ویژه خانواده های معتادان است.

800 نفر در ساوجبلاغ مهارتهای زندگی را فرا می گیرند

مظفری خاطرنشان کرد: به صورت میانگین در هر ترم 800 نفر در کلاسهای آموزشی مهارتهای زندگی شرکت می کنند.

مسئول کمیسیون امور بانوان فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ اعلام کرد: افراد با شرکت در این کلاسهای مهارتهای زندگی، نحوه برخورد با مسائل و مشکلات را فرا می گیرند.

وی نقش این آموزشها در ارتقا سطح فرهنگی، اجتماعی و علمی بانوان را یادآور شد و اعلام کرد: برگزاری این کلاسها در پر کردن اوقات فراغت نیز نقش به سزایی دارد.

300 نفر در ساوجبلاغ تحت حمایتهای انجمن خیریه قرار دارند

مسئول کمیسیون بانوان فرمانداری ساوجبلاغ اظهار داشت: هم اکنون 300 نفر از حمایتهای مالی و معنوی انجمن خیریه فاطمه الزهرا این شهرستان برخوردارند.

مظفری حمایت از قشر نیازمند و ضعیف جامعه را مهم دانست و افزود: کمک به این قشر و رفع نیازهای آنان در خودباوری و کاهش معضلات اجتماعی نقش موثری دارد.

وی خرید جهیزیه، سیسمونی و کمک هزینه های مالی را از جمله حمایت های مالی این خیریه عنوان کرد.

کد مطلب 996435

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