کانونهای فرهنگی اجتماعی ساوجبلاغ امسال بودجه نگرفتند

سیده هاجر مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ با اشاره به فعالیت 9 کانون فرهنگی، اجتماعی بانوان در این شهرستان اظهار داشت: در صورت تامین اعتبار افزایش تعداد این کانونها در اولویتهای کاری این کمیسیون است.
وی میزان اعتبارات سال گذشته این کانونها را 9 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه اعتبارات کانونهای فرهنگی، اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ نسبت به دیگر شهرستانهای استان تهران بیشتر است امسال بودجه ای به این کانونها اختصاص نیافته است.
این مسئول افزود: برنامه های این کانونها در قالب اجرای کلاسهای آموزشی از جمله برگزاری گردهماییها و کلاسهای ویژه خانواده های معتادان است.
800 نفر در ساوجبلاغ مهارتهای زندگی را فرا می گیرند
مظفری خاطرنشان کرد: به صورت میانگین در هر ترم 800 نفر در کلاسهای آموزشی مهارتهای زندگی شرکت می کنند.
مسئول کمیسیون امور بانوان فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ اعلام کرد: افراد با شرکت در این کلاسهای مهارتهای زندگی، نحوه برخورد با مسائل و مشکلات را فرا می گیرند.
وی نقش این آموزشها در ارتقا سطح فرهنگی، اجتماعی و علمی بانوان را یادآور شد و اعلام کرد: برگزاری این کلاسها در پر کردن اوقات فراغت نیز نقش به سزایی دارد.
300 نفر در ساوجبلاغ تحت حمایتهای انجمن خیریه قرار دارند
مسئول کمیسیون بانوان فرمانداری ساوجبلاغ اظهار داشت: هم اکنون 300 نفر از حمایتهای مالی و معنوی انجمن خیریه فاطمه الزهرا این شهرستان برخوردارند.
مظفری حمایت از قشر نیازمند و ضعیف جامعه را مهم دانست و افزود: کمک به این قشر و رفع نیازهای آنان در خودباوری و کاهش معضلات اجتماعی نقش موثری دارد.
وی خرید جهیزیه، سیسمونی و کمک هزینه های مالی را از جمله حمایت های مالی این خیریه عنوان کرد.
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