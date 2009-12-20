کانونهای فرهنگی اجتماعی ساوجبلاغ امسال بودجه نگرفتند

سیده هاجر مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ با اشاره به فعالیت 9 کانون فرهنگی، اجتماعی بانوان در این شهرستان اظهار داشت: در صورت تامین اعتبار افزایش تعداد این کانونها در اولویتهای کاری این کمیسیون است.

وی میزان اعتبارات سال گذشته این کانونها را 9 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه اعتبارات کانونهای فرهنگی، اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ نسبت به دیگر شهرستانهای استان تهران بیشتر است امسال بودجه ای به این کانونها اختصاص نیافته است.

این مسئول افزود: برنامه های این کانونها در قالب اجرای کلاسهای آموزشی از جمله برگزاری گردهماییها و کلاسهای ویژه خانواده های معتادان است.

800 نفر در ساوجبلاغ مهارتهای زندگی را فرا می گیرند

مظفری خاطرنشان کرد: به صورت میانگین در هر ترم 800 نفر در کلاسهای آموزشی مهارتهای زندگی شرکت می کنند.

مسئول کمیسیون امور بانوان فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ اعلام کرد: افراد با شرکت در این کلاسهای مهارتهای زندگی، نحوه برخورد با مسائل و مشکلات را فرا می گیرند.

وی نقش این آموزشها در ارتقا سطح فرهنگی، اجتماعی و علمی بانوان را یادآور شد و اعلام کرد: برگزاری این کلاسها در پر کردن اوقات فراغت نیز نقش به سزایی دارد.

300 نفر در ساوجبلاغ تحت حمایتهای انجمن خیریه قرار دارند

مسئول کمیسیون بانوان فرمانداری ساوجبلاغ اظهار داشت: هم اکنون 300 نفر از حمایتهای مالی و معنوی انجمن خیریه فاطمه الزهرا این شهرستان برخوردارند.

مظفری حمایت از قشر نیازمند و ضعیف جامعه را مهم دانست و افزود: کمک به این قشر و رفع نیازهای آنان در خودباوری و کاهش معضلات اجتماعی نقش موثری دارد.

وی خرید جهیزیه، سیسمونی و کمک هزینه های مالی را از جمله حمایت های مالی این خیریه عنوان کرد.