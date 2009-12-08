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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۳۳

120 هزار بوته توت فرنگی در زمینهای کشاورزی ایلام کشت شد

120 هزار بوته توت فرنگی در زمینهای کشاورزی ایلام کشت شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: در سال زراعی جاری 120 هزار بوته توت فرنگی در زمینهای کشاورزی این استان کاشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، همایون مظاهری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان بوته در 4 هکتار از اراضی استان کاشت می شود.

وی افزود : باتوجه به مناسب بودن آب و هوای استان توسعه توت فرنگی دراستان در سالهای اخیر رونق چشمگیری گرفته است .

این مسئول با اشاره به اینکه محل اجرای این طرح در شهرستان های ایلام، شیروان چرداول، ایوان، دره شهر، آبدانان و دهلران بوده است، خاطرنشان کرد: از مهمترین محصولات باغی استان ایلام انگور، گردو، زیتون و..است.

مظاهری عنوان کرد: محصولات باغی تولید شده در استان ایلام علاوه بر تامین نیاز استان، به دیگر نقاط کشور نیز صادر می شود.

این مسئول یادآور دش: این استان قابلیت و ظرفیت صادرات محصولات باغی از مرز بین المللی مهران به کشور عراق را داراست.

 

کد مطلب 996437

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