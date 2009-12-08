120 هزار بوته توت فرنگی در زمینهای کشاورزی ایلام کشت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، همایون مظاهری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان بوته در 4 هکتار از اراضی استان کاشت می شود.

وی افزود : باتوجه به مناسب بودن آب و هوای استان توسعه توت فرنگی دراستان در سالهای اخیر رونق چشمگیری گرفته است .

این مسئول با اشاره به اینکه محل اجرای این طرح در شهرستان های ایلام، شیروان چرداول، ایوان، دره شهر، آبدانان و دهلران بوده است، خاطرنشان کرد: از مهمترین محصولات باغی استان ایلام انگور، گردو، زیتون و..است.

مظاهری عنوان کرد: محصولات باغی تولید شده در استان ایلام علاوه بر تامین نیاز استان، به دیگر نقاط کشور نیز صادر می شود.

این مسئول یادآور دش: این استان قابلیت و ظرفیت صادرات محصولات باغی از مرز بین المللی مهران به کشور عراق را داراست.