در حوزه ممیزی به دنبال راهکار جدید هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شمقدری در نشست امروز با اشاره به اجرای روشهای منطقی، عقلانی، هنری و تکنیکی در بخش ممیزی گفت: ما به دنبال حذف نیستیم و ترجیح میدهیم ممیزی با تعامل میان مسئولان و سینماگران صورت بگیرد و شیوههای سالمتر و بهتر را استفاده کنیم.
وی ادامه داد: فیلمها در دو صورت ممیزی میشوند، فیلمهایی که با مبانی اعتقادی و باورهای دینی مردم و جامعه ناسارگار باشند، اجازه اکران پیدا نمیکنند، ما اجازه نمیدهیم با اعتقاد و باور مردم بازی شود. البته تا آنجا که ذهنم یاری میکند چنین نمونهای در سینمای ایران نداشتهایم و سینماگران خود به این موضوعها حساس هستند.
شمقدری افزود: یکی از موارد در نظر نگرفتن حریمهای اخلاقی و امنیت روانی جامعه در فیلمها است، اتفاقی که در سالهای اصلاحات افتاد و مخاطبان سینمای ایران را کاهش داد، در این سالها خانوادهها تمایلی برای دیدن فیلمهای روی پرده نداشتند و به اینجا رسیدیم که مخاطب سینمای ایران به 13 میلیون نفر رسیده است.
این کارگردان گفت: در حوزه ممیزی اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است و باعث اختلافهای عمیق و ریشهای نمیشود، باید اعتماد سینماگران و مسئولان در بخش ممیزی تامین شود.
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