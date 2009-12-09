اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان شمالی

به گزارش خبر نگار مهر در بجنورد، نفرات برتر مسابقات انتخابی تنیس روی میز تیم ملی جوانان کشور در بجنورد مشخص شدند.

در این رقابتها که با شرکت 16 پینگ پنگ باز از 19 استان کشور به مدت دو روز در سالن پینگ پنگ مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد با یکدیگر رقابت کردند که در پایان نیما عالمیان، پوریا عمرانی، علی ملا رجبی و علی حنته به عضویت تیم ملی در آمدند.

مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم ملی جوانان کشور بدون حضور ورزشکاری از خراسان شمالی در بجنورد برگزار شد.

انتخاب رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی

در دومین مجمع هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی، امان مراد افشین تنها کاندیدای ریاست این هیئت با کسب 18 رای از کل آرا به مدت چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی انتخاب شد.

برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری درجه دو و مسابقات منطقه ای و انتخابی تیم ملی جوانان این رشته در استان خراسان شمالی از جمله فعالیت های مهم هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی در چهار سال گذشته بوده است.

برگزاری سومین دوره مسابقات آلیش انتخابی خراسان شمالی

نفرات برتر اوزان مختلف سومین دوره مسابقات آلیش انتخابی جوانان استان در بجنورد مشخص شدند.

این رقابت ها با شرکت 35 آلیش کار در شش وزن عصرچهارشنبه در خانه کشتی خراسان شمالی برگزار شد.

نوری خادمی، حمید الهیان، ناصر کمالی، امین فرزین، لطیف پولادین و صمد داوری نفرات برتر اوزان 60، 66، 73، 81 و 90 کیلو گرم انتخاب شدند.

نفرات برتر این مسابقات به عنوان تیم خراسان شمالی در مسابقات آلیش قهرمانی جوانان کشور که در شهرستان ساری برگزار می شود، اعزام خواهند شد.